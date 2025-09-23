書包太重點算好? 學童書包不應超過體重10% 即試8大方法減低重量

書包過重｜書包功能性很重要，學童長時間背負過重的書包，會造成肌肉疲勞，揀對護脊書包很重要。根據香港衛生署的建議，學童不應長時間背負重量超過該學生體重10%的書包。

資料來源：衛生暑家庭健康服務



過重的書包，會令小學生和初中學生因負荷過重而身體疲勞，香港衞生署建議學童不應長時間背負重量超過該學生體重10%的書包。若想有效地減輕學童書包的重量，除了學校可從提供儲物設備著手外，作為家長同樣可以協助子女培養收拾書包的習慣。

培養學童收拾書包習慣

目標：每天完成功課後，把所有書本、作業、削好的鉛筆和文具放進書包內。

步驟：

1. 把所有要做的作業從書包取出，放在書桌的一角。

2. 每完成一本作業，把它放在書桌的另一角。

3. 完成所有作業後，把所有桌上的作業和書本都放在書包內。

4. 削好桌上和筆袋內的鉛筆。

5. 把所有文具放進筆袋。

6. 筆袋放進書包。

7. 把書包放好在指定位置（如書桌旁）。

注意事項：

當孩子進行以上不同步驟時，家長可以適時給予提示或協助，並適當讚許孩子。

8大方法輕鬆減低書包重量

1. 依照指示攜帶物品

自小培養子女收拾書包的習慣，每天依照上課時間表和老師指示，增減攜帶書本、文具及必須用品的物品；建議子女選用輕巧的文具及用品，同時避免子女攜帶非必要的用品和雜物回校。

2. 書本重量應平均分佈

收拾書包時，應把最大及最重的書本及用品盡量靠書包內近背部位置，較輕的用品則宜置放書包外側部分，使重量靠近背部並分散部分重量於盆骨，減輕對學生身體造成的壓力。

3. 書包以輕便安全為佳

為子女選擇書包，以輕便安全為佳。宜用背囊式，有寬闊肩帶、厚墊並可調校長度以配合體型。

4. 正確攜帶書包

教導子女正確攜帶書包，用背囊式時，書包必須緊貼後背，避免書包底部頂著腰部而上半部則離開背部；若用單肩或單手攜帶書包，便應左右手或兩肩交替運用。

5. 帶備輕便容器

囑咐子女帶備輕便的容器，需要時可在校內添加飲用水。

6. 善用學校儲物櫃措施

教導子女善用學校的儲物櫃或其他儲物措施，以放置備用的書簿、文具及視藝等用品。

7. 共同探討書包過重原因

與子女共同探討書包過重的各種原因並商議解決方法，有需要時應向學校建議切實可行的方案。

8. 參加講座

積極參加有關增強脊柱健康的講座，並從小培育孩子均衡飲食及定期適量運動的健康生活方式與習慣。