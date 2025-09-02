男童患感冒竟險變失明！眼窩嚴重紅腫壓痛竟為「蜂窩性組織炎」

台灣一位9歳男童早前感冒後，原本已逐漸改善的鼻塞、流鼻涕症狀突然加重，右眼更出現紅腫、疼痛的情形。家屬起初帶他至眼科診所就醫，但病況惡化，右眼腫脹範圍擴大且疼痛加劇，隨即轉往醫院急診。



隔膜前組織炎 醫療介入是關鍵

新竹臺大分院小兒部許瑋芸醫生診察後發現，男童右眼下眼瞼紅腫並壓痛，範圍超過下眼瞼。進一步抽血檢查顯示白血球數值及發炎指數顯著上升。醫療團隊隨即進行電腦斷層檢查並安排住院，經評估與檢查確診為「隔膜前（眼眶周圍）蜂窩性組織炎」。

男童接受靜脈抗生素治療後，病況逐漸改善，後續改以口服抗生素治療，順利出院返家休養，並於門診追蹤，目前已完全康復。

相關文章：流感｜孩童發燒病例激增！不一定是感冒 了解4種呼吸道感染病毒

眼窩蜂窩性組織炎 恐致失明、死亡風險

許瑋芸醫生解釋，眼球周圍的感染可分為「隔膜前（眼眶周圍）蜂窩性組織炎」及「眼窩蜂窩性組織炎」，兩者皆可能因鼻竇炎惡化或眼眶周圍皮膚感染導致細菌擴散至眼球周圍構造。其中，「眼窩蜂窩性組織炎」可能引發更嚴重的併發症，如眼窩內膿瘍、海綿竇血栓，進而導致視力受損、腦部感染或血栓形成，甚至有失明或死亡的風險。

盡快使用靜脈抗生素治療 防憾事發生

許瑋芸醫生表示，這類感染最常見的致病菌為葡萄球菌，此外，鏈球菌、嗜血桿菌等亦可能引發感染，須盡快使用靜脈抗生素治療，嚴重時甚至需透過手術引流膿瘍，以防止進一步併發症。

眼眶感染辨別 警覺症狀早治療

許瑋芸醫生提醒，家長若發現孩子眼瞼出現紅、腫、熱、痛等症狀，應提高警覺。若同時伴隨眼球突出、複視（看東西重影）、視力變差，或轉動眼球時活動受限與疼痛等情況，表示感染可能已波及眼窩，應立即就醫，以免病情惡化，影響視力甚至危及生命。

延伸閱讀：上呼吸道感染是流感嗎？6大迷思要搞清 染新冠不是一場感冒簡單

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】