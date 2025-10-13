台灣YouTuber爆女兒遭幼稚園虐待　多名孩童被用膠紙黏嘴巴打臉

最近台灣一名擁有超過55萬訂閱的YouTuber在頻道上載了一條約7分鐘片段，講述女兒和其他同學在幼稚園遭受老師虐待，片中更有不少家長分享自己的小孩被虐待的詳情。這位Youtuber希望可以引起社會關注，而地區議員也介入事件並請相關部門跟進。



YouTuber指控幼稚園虐兒 帶家長到校對質

台灣知名YouTuber Ted在YouTube頻道「35線上賞屋」上載了一條約7分鐘的片段《虐童案的主角，竟然是我女兒》。Ted透露他的女兒和其他同學，在學校被老師用封箱膠帶來黏嘴巴和打臉，更有同學被關在課室裏面。他直言這段影片是他最不想拍攝的主題，更透露妻子受事件影響，已經連續四晚沒有睡覺。

他表示已經擁有一槍斃命的證據，他在拍攝影片的當天早上，帶了幾乎全班的家長到學校要求取得閉路電視片段，校方只是避重就輕，不願意提供片段，而且閉路電視位置有不少死角。

最後其中一位校方代表承認涉案的「RB」教師，在與學生說話時，會在手上貼着膠紙並警告小孩，說如果他們在哭鬧的話會用膠紙黏着他們的嘴巴。不過校方表示這只是警告，否認這位老師真的有這樣做。

小孩被老師用封箱膠帶黏嘴巴、打臉

Ted指出有不少學生都表示有被老師用膠紙貼嘴巴，他在片中播放了幾位家長的爆料，有家長表示孩子能清楚地說出，班上哪幾位同學嘴上被黏膠紙，被問到老師有沒有打他的時候小孩則是回應「拍好多下，會痛痛」。

另一位家長則表示，小孩說哭哭和壞壞時，會被帶去關在另一間教室。除了哭鬧之外，如果孩子睡覺時沒有閉上眼睛，也會被老師用膠紙黏嘴巴，待閉上眼睛後才會把膠紙撕掉。

Ted透露自己的女兒，晚上會發惡夢並叫喊：「我不要我不要，不要打我的臉臉」。而其他的學生也有夜驚並喊出類似內容的情況，嘴唇也有脫皮的情況。

另外更有關鍵證人爆料，指下課時透過玻璃看到該名教師做虐待學生的動作。而且在午休時間，老師覺得有位同學不睡覺會打擾到小孩，所以會讓他單獨睡在走廊的地板上。除了這些證據，Ted也放出了家長群組中，幾位家長的長篇證詞。

訴諸社會媒體力量 揭發無良老師及學校

他也在影片中表示自己會訴諸一切社會的力量，要求社會正視這件事件，亦呼籲持有相關證據的人士可以跟他聯繫。他認為自己的頻道不適合發布這樣的內容，但是他也找不到其他方法，只好訴諸大眾，希望可以借助媒體的力量，避免更多無辜孩童受害，並且揭發無良的老師跟學校。

Ted哽咽地說：「沒有一個家長可以接受自己的小孩子，在學校是被這樣對待的」，他的女兒現時還不到三歲，便要因此看幼兒心理輔導。

他在片尾吐露自己的心情：「我承認很多情緒，因為受害的就是我的寶貝女兒，我有很多情緒，我可能也很不爽，我也很憤怒，可是我真的需要，這個社會不要再發生了，未來都不可以讓我們的小孩，有這樣子的成長過程了。」

他在片中透露這間學校是在林口的雙語幼兒園，收費高昂，他們也看過五六間幼稚園才做選擇，結果入讀的學校竟然還是發生了虐童的事件。

為了保護被害兒童、該校學生、家長及關鍵證人，他決定暫時不公開學校名稱。但是有網民已經在留言區公布幼稚園名稱，呼籲大眾小心。目前學校的Google名稱更被網民改為「Safari 國際膠帶工廠」，Google評分亦迅速被大量1星留言灌爆。

校方發聲明稿逐點回應 稱是不實指控

涉事學校「Safari探索國際幼兒學校」亦發布了聲明稿，表示已經成立專案調查小組，調查閉路電視片段並進行內部調查，而經調查後，沒有發生上述不當管教的事情。

針對孩子被貼膠帶，學校回應老師因工作需要偶爾會貼膠紙到自己的手臂上，但沒有用來黏貼小孩的嘴巴。

而哭了會被帶去小黑屋的部份，則是下課後家長未接回小朋友，小朋友聚集是過於吵鬧老師會關燈數秒，讓孩子情緒稍作緩和，全程均有老師在場課室們亦全程開啟，因此事件為誤會。

最後學校否認了老師會輕拍孩子的臉龐，表示「並無此事」，表示社群媒體上是「不實指控」。

議員交待事件進度 警方已介入調查

新北市議員蔡淑君在Facebook上發文交待事件進度，她直接點出學校名稱「有關林口區Safari探索國際幼兒學校遭質疑虐童案，淑君阿姨已請相關單位說明處置作為。」

她表示警方於10月7日到該校了解情況，並已通知教育局及社會福利部門跟進，亦完成通報程序。調查人員已聯絡律政司及教育部門，到校提取閉路電視片段，以及過去一年內的教職員及學生名單。家長亦在律師陪同下報案，現時案件正由警方相關部門跟進調查中。

蔡淑君更公開了校內16個閉路電視的畫面位置，直言「零容忍虐童霸凌事件」。