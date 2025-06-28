【鄧明儀:幸福育兒】專家指育兒沒有速成班 提醒家長需耐心教導

對於嬰兒的成長，有句俚語：「一視二聽三抬頭，四握五抓六翻身，七坐八爬九發牙，十捏周歲獨站穩。」

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



初為人母的我，看著兒子㦡㦡在成長與發育的過程中，能按部就班完成每個動作，比中六合彩還興奮！當然，育兒並非講彩數，背後的心血與付出，就連為孩子循序漸進煮糊仔，統統都是一門學問。

我常覺得世界很奇妙！父母親力親為的照顧與愛護，嬰兒由呱呱落地開始便感受得到。像㦡㦡初生時，我們把他放在嬰兒籃睡覺，籃子放在我們床的中間，他約四個月大轉睡BB床後，依然與我們同房，既方便我餵哺母乳，也讓他晚上驚醒或餓醒時，張開眼便見到最信任及最親密的父母，滿足了嬰兒的安全感。我認為這與㦡㦡少哭、愛笑的性格不無關係，也證實了「愛哭的孩子易病，愛笑的孩子強壯」的說法。

我不會終日把兒子抱在懷裏，而是讓他隨便地爬與行；當他不慎摔倒，我不會立即去扶他，而是讓他在跌跌撞撞這些小事中鍛練身體、學會獨立。

育兒沒有速成班，只有用心、真心與耐心，在孩子充滿困難及挫折的人生路，陪著他們好好長大，直至他們長出一對堅強的翅膀，獨自飛翔。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「育兒沒有速成班」