兒科醫生分享兒童安全座椅3大關鍵 建議未滿2歲一律「倒轉坐」

立法會早前通過新規例，規定自2025年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，均須使用兒童束縛設備，台灣兒科醫生巫漢盟日前分享選購兒童安全座椅的3大關鍵，供各位父母參考。

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



很多人不知道，車子時速50公里若發生碰撞，10公斤的孩子瞬間會產生300公斤以上的衝擊力！如果有人跟你說小孩不用坐兒童安全座椅，你還覺得大人用手抱著就好？！這麼大的力量我們怎麼可能抱得住？

根據世界衛生組織統計，交通事故是全球兒童死亡原因中前幾名。使用兒童安全座椅能將嬰幼兒因車禍死亡的風險降低約70%，對1-4 歲幼兒的致命或嚴重傷害風險也有明顯減少。

有一個新聞讓我至今難忘：兩歲的孩子因為家長覺得「只是短程」，沒坐安全座椅，結果車子在十字路口被追撞。車上的大人只有輕微擦傷，但孩子卻因被拋飛、頭部重創，最後再也醒不來。這不是罕見的故事，而是醫生在臨床上反覆看到的悲劇。

兒童安全座椅3大關鍵

1. 選對座椅

依據孩子的年齡、身高、體重挑選，並檢查是通過CNS、R129等認證。

2. 正確安裝

不論使用ISOFIX或安全帶固定，務必確實鎖牢。安全帶保留「一指寬」的空間，緊貼骨盆與肩膀，不要隔著厚外套。

3. 全程使用

不分長短程，出門就要坐兒童座椅，並盡量延長後向乘坐，至少滿2歲後才可轉前向。

兒童座椅最常見的錯誤觀念

1. 短程路途不使用兒童座椅

2. 使用無認證或來路不明的二手座椅

3. 厚外套直接上座

4. 腿伸出提籃就要換

5. 安裝不確實

6. 孩子哭就妥協

7. 孩子未滿2歲就轉前向

歐洲R129法規更新哪些？

在選購及使用兒童束縛設備時，應選擇符合修訂規例要求的兒童束縛設備，R129是歐洲目前最新的兒童安全座椅安全標準，更全面地保護兒童乘車安全。

1. 保護觀念

舊版R44：是台灣目前兒童安全汽座必須遵照的規範。

新版R129：更嚴謹，強調「坐越久，越安全」，許多兒童安全座椅國際品牌都以最新規範設計。

2. 分級依據

舊版R44：體重。

新版R129：身高。

3. 後向規定

舊版R44：9公斤可轉前向。

新版R129：15個月以下必須向後，並鼓勵延長後向時間，保護寶寶頸椎。

4. 假人感應點

舊版R44：感應點4個。

新版R129：感應點新增至32個，模擬更精準。

5. 撞擊測試

舊版R44：僅有正面、後面碰撞。

新版R129：除了正面、後面，更加入側面碰撞測試，貼近真實交通事故模擬撞擊。

6. 安裝方式

舊版R44：安全帶或ISOFIX。

新版R129：鼓勵ISOFIX安裝，操作較直接簡單，降低安裝錯誤。

7. 使用期限

舊版R44：年齡/體重判斷。

新版R129：身高150cm以下建議使用汽座。

《本文獲阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 授權轉載》

由何時起，兒童要強制使用安全座椅？ 由2025年11月1日起，8歲以下兒童如未滿1.35米，必須使用兒童束縛設備；否則司機不得在道路上駕駛私家車。 選購兒童座椅應該以甚麼標準選擇？ 應以身高及體重為首要考慮，同時留意產品是否符合國際或國家認可標準。 可以使用二手兒童座椅嗎？ 不建議使用二手或曾經撞擊過的兒童座椅，即使外觀無損，內部結構可能已受破壞，保護效能會大減。 便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、摺疊增高座椅可靠嗎？ 這類產品缺乏兩側保護墊和椅背，側面撞擊的保護力較弱，一般不及傳統安全座椅。 選購 ISOFIX 兒童安全座椅要注意什麼？ 應向零售商或供應商查詢該型號的適用車型列表，確保能穩妥安裝在你的汽車座位上。

