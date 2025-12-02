毛巾多久換一次？必學3招去黏膩除異味　舊毛巾復活要靠這招

清潔臉部的毛巾多久要換？毛巾用久了之後變黏黏的，這是因為平時毛巾沒有擰乾，加上通風不好所導致，這時候除了換一條毛巾，其實也可以用一個便宜小物清潔，清潔後就會像新買的一樣！



毛巾黏黏的怎麼辦？

1. 用溫水加醋、鹽洗毛巾

根據看中國報導，毛巾如果變得濕濕滑滑且有異味，這時候可以使用3種清潔方式，首先是準備一盆溫水，在水中加入鹽巴，把毛巾放入水裡浸泡約10分鐘，這樣的方法可以消除異味，除了加鹽之外也可以加醋，兩者都有殺菌作用，可以有效清潔毛巾。

2. 用洗米水洗毛巾

另一種方式是用洗米水洗毛巾，報導指出，用洗米水清洗的毛巾有效消除異味。

3. 用熱水洗毛巾

最後一個方式則是熱水清洗，用高溫清洗後毛巾就不會摸起來滑滑的，除了清洗，平時擰毛巾時就要盡量擰乾、放在通風的地方。

毛巾多久需要換一次？

因為臉上會有油脂，建議每個禮拜都要清洗一次毛巾，且兩到三個月就可以換個新毛巾，也可以觀察自己平時的使用習慣，如果覺得清洗都無法消除異味，就可以換新的毛巾。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：毛巾多久要換？毛巾黏黏的怎麼辦？達人用1便宜小物清潔，洗完跟新的一樣】