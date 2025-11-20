調查：近3成學童甚少接觸大自然 或心理健康欠佳 倡多接觸大自然

心理健康｜香港學生學業繁忙，比起在非上學日中到公園遊玩，學生更傾向於在家中使用電子產品，甚少到效外呼吸新鮮空氣。有調查指香港近3成的學童屬於與大自然低度連結，低於英格蘭和加拿大同齡兒童。研究同時揭示自然連結感與心理健康有顯著的正向關係，提醒家長及學校應增加學童接觸大自然的時間。



香港戶外生態教育協會聯同香港科技大學進行「學童自然連結感及學校戶外環境教育」調查，於2024年10月至2025年3月期間一共收集了2,824名小四至小六學生及2,413對親子組合的數據，調查結果昨日（19日）於網上公布，揭露香港近3成的學童屬於與大自然低度連結。

逾三成半的學童心理健康狀況不佳

調查結果顯示，在香港，與大自然低度連結的學童佔27.3%，其自然連結感水平明顯低於英格蘭和加拿大同齡兒童，同時揭示32.58%的學童心理健康狀況不佳。研究團隊指，自然連結感與心理健康有顯著的正向關係，一般自然連結感較高的兒童都會擁有較好的心理健康狀況。

逾八成半的家長均認同子女接觸大自然的時間不足，惟五成家長表示「自己沒有時間」，所以難以讓子女增加接觸大自然的機會。調查指逾四成學生在過去一年中甚少與家人一同到訪自然環境，頻率僅為每半年一次或更少，近一成子女甚至完全沒有此類經歷。因此，在非上學日期間，六成半家長都表示子女使用電子產品的時間至少一小時，可見相比起在假日中接觸大自然，更多數的學童會習慣逗留在家中使用電子產品。

家長需讓子女接觸大自然 以替代屏幕時間

香港戶外生態教育協會建議，家長可以多在親子時間中與子女談及自然相關的話題，以激發子女對大自然的好奇心。由於香港學童普遍都傾向於非上學日長時間使用電子產品，家長亦可以嘗試多讓子女接觸大自然，以替代子女的屏幕時間，培養他們對大自然的欣賞之情及增加與大自然的連結感。

學校戶外教育時數不理想 提倡將「與自然重新連結」列入4Rs

調查亦指出近三成學校在2023-24學年期間未曾為高小學生安排戶外環境教育活動，以揭示香港學校的戶外教育時數不理想，研究團隊建議學校可思考慮將自然連結感納入為教學政策，作為學生成長指標，以及建議在《4Rs精神健康約章》中加入「與自然重新連結(Re-connect with Nature)」 作為第五個R，以認可大自然在支持精神健康方面的重要性。