工作忙沒時間陪另一半？日常做好這「5件事」　伴侶感情照樣升溫

現代人生活忙碌，一天24小時都不夠用，通勤、工作和不斷增多的待辦事項填滿了週一至週五，根本抽不出時間與身邊的伴侶好好相處。



研究伴侶關係的Mark Travers心理師日前在CNBC撰文指出，經過長期觀察，他發現維持親密關係其實不用額外多花時間，用心才是最重要的，不必等到週末，在繁忙的日常生活中，簡單的小儀式也能增進伴侶之間的感情。他也列出了幸福的伴侶在平日都會做的5件小事，雖然非常簡單，卻容易被多數人忽略。

1. 養成小小的晨間習慣

Travers心理師表示，多數人的早晨都是匆忙且混亂的，也就是說在同一張床上醒來，然後在各自出門前著急地親吻一下是兩人僅有的相處時間。

但幸福的伴侶會想辦法把握5到10分鐘的時間，一起開始新的一天，就像是把鬧鐘設早一點，起床前擁抱一下，一起整理床鋪並聊聊昨晚的夢，或者靜靜地一起坐著喝咖啡，提醒對方：「無論接下來的一天會有多糟糕，我們依然擁有彼此。」

2. 工作時傳送貼心的問候

在工作時，不需要用冗長的對話保持聯繫。Travers心理師指出，一個有趣的貼圖、一個關於辦公室的趣事，或是一句簡短的「想你了」，就足以增進感情。幸福的伴侶會主動關心彼此，提醒對方在他們的心中有多重要。

只需要幾秒鐘的時間，例如在午休、喝咖啡，甚至上廁所的時候，就能與另一半聯繫。這些小小的訊息看似微不足道，但卻是讓伴侶感受到自己被看見的簡單方式，也會給自己帶來一點動力。

3. 抽出時間重新調整自己

Travers心理師指出，工作日的壓力會滲透到與伴侶相處的時間，這也是為什麼幸福的伴侶會在下班後花幾分鐘時間獨自放鬆、充電。無論是散步、運動，或是邊吃零食邊看最愛的節目，這種獨處的時間有助於整理心情，讓自己能以更專注和有耐心的狀態面對伴侶。

4. 規劃一日中「屬於我們的時間」

晚上的休息時間，兩人可能會各自忙於自己的事，可能一個人在打掃，另一個在滑手機，或者兩個人都癱在沙發的兩端。Travers心理師表示，幸福的伴侶會刻意每天留出一段時間，也許是坐下來一起吃晚餐、玩個小遊戲，或是觀看節目。具體做什麼並不重要，重點是這段時間是屬於彼此的，不被其他瑣事干擾。

5. 以回顧一天作為結束

Travers心理師指出，晚間的交流不是為了解決什麼問題，而是讓兩人有機會達成共識，避免小問題變成大問題，只要問問對方「你今天過得怎麼樣？」或是「我們之間還好嗎？」就可以了，也可以說說今天還沒時間分享的感謝、道歉或任何想法。確保沒有什麼話留在心裡，不要到週末才說出來，是維繫兩人關係、不讓彼此感到疲憊的最好方式。

