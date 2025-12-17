小孩機上吵鬧還丟垃圾？家長無視網民氣炸　專家1招讓孩子秒冷靜

一名網友抱怨，自己從韓國搭機返台的過程中，遇到前方小孩吵鬧不止，甚至不停丟擲物品。最令他感到無法忍受的是，孩子的家長全程不管教，也未向其他乘客道歉，讓他忍不住怒斥「禮貌在哪裡？家教在哪裡？」。



年幼的孩子在公共場所情緒太過亢奮、大哭大鬧時，通常會引來周圍路人的眼光，也會讓父母感到很不自在，通常會努力安撫小孩。不過日前有一名網友抱怨，自己從韓國搭機返台的過程中，遇到前方小孩吵鬧不止，甚至不停丟擲物品，最令他感到無法忍受的是，孩子的家長全程不管教，也未向其他乘客道歉，讓他忍不住怒斥「禮貌在哪裡？家教在哪裡？」。

這名網友在臉書《爆怨公社》發文，表示他搭乘從韓國釜山飛回台灣的航班，準備好好休息，卻因為前方的小孩不斷吵鬧和丟東西而完全無法入睡。他說，從飛機起飛到降落，孩子吵了整整兩個多小時，家長卻從未制止。原PO說，自己試圖閉眼休息，但一次次被丟過來的紙屑和口罩打斷，「我的頭還被丟到了兩次，紙屑撿了四次」。

讓他更氣憤的是，孩子的家長並沒有做出任何道歉的舉動，甚至僅僅轉頭看了一眼，之後就再無任何反應。原PO不禁質疑，「小孩不懂事可以理解，但家長不應該教育嗎？這難道不是一個很好的機會來教孩子什麼是禮貌和規矩嗎？」

此貼文一經發出，迅速引起廣大網友的共鳴，許多人對家長的無作為感到不滿，紛紛留言表達自己的看法。有人建議「遇到這種情況應直接告知空服人員」，還有人表示「要是我，別人家孩子我可以一次忍，兩次忍，第三次我就會開罵，我自己的小孩第一次我就會開罵了」。不少網友認為，家長在公共場合應該更負責任，教導孩子如何遵守社交規範，避免影響他人。

對於小孩在大眾場合哭鬧，曾出版《父母不動氣，孩子能聽懂的輕鬆應答法》的親子專家建議，父母希望孩子冷靜時，記得自己要先冷靜！當孩子大哭大鬧時，如果父母可以帶領孩子一起調整呼吸，「呼∼（吐氣），嘶∼（吸氣）」，可以冷靜的告訴孩子要做什麼，例如說：「你可以慢慢按照順序跟我說嗎？」只要父母自己可以冷靜下來，孩子最終也會冷靜下來。

另外，對於經常強烈恐慌和鬧脾氣的孩子，某些情況其實是因為體質上感官較為敏感的關係，這種情形需要找醫生諮商，同時盡量避免孩子接觸到特定的聲音、味道、顏色、人和場所等刺激因素，若是可以設法減緩孩子體質敏感而造成的壓力，例如使用口罩、耳罩或淺色眼鏡等，也是不錯的方法。

