13歲女童疑跟風TikTok挑戰 吸入至少一罐除臭劑 在家昏迷身亡

TikTok挑戰｜一名英國13歲女童疑跟風TikTok挑戰，吸入除臭劑導致當場身亡，推斷是次悲劇與近年TikTok上流行的「Chroming」挑戰有關。



社交媒體TikTok近年流行起「Chroming」挑戰，即拍攝者會吸入家中常見的氣體，例如油漆筆、指甲油、油漆稀釋劑、噴霧除臭劑或髮膠等的揮發氣體，以獲取短暫快感，並將影片上傳到TikTok上。曾有調查指出在TikTok上，帶有#chromeing標籤的影片當中，未成年的影片創作者佔比最高，共有39%。

女童疑模仿「Chroming」挑戰 吸入一罐除臭劑

英國一名13歲女童Tiegan Jarman疑因模仿「Chroming」挑戰，在家中臥室中昏迷不醒，據醫療團隊推測，Tiegan至少在家中吸入了一罐除臭劑，儘管醫護人員全力搶救，但Tiegan仍宣告不治。

家屬批平台監管不足 呼籲應採取積極管理

Tiegan的繼父在受訪時表示，女童個性開朗、熱愛家庭、善於與寵物及好友相處，更曾提及日後能到醫院工作或成為演員。家屬強調，這次悲劇主要因社交媒體平台的監管不足所導致，呼籲平台需對相關的危險影片內容採取積極的管理措施。Tiegan的姐姐亦表示，希望是次的悲劇可以促使政府與教育單位正視風險，避免更多同類事件發生。