13歲男童疑模仿網上挑戰生食3包即食麵　突發腸阻塞搶救不治死亡

模仿網上挑戰｜近日埃及有一名青少年疑受網上流行的「生吃即食麵」挑戰，在家連續食用3包未經烹煮的即食麵後，引致急性腸道疾病，最後不幸身亡。



13歲男生吃即食麵後出現嚴重症狀

埃及開羅一名13歲男孩Hamza，疑受社交平台流行的「生吃即食麵」（Eat Ramen Raw）挑戰影響，在家生吃3包營多麵（Indomie），大約半小時後就感到不適，很快就出現嚴重腹痛、嘔吐、出汗等症狀。

隨後，家長立即呼叫救護車送Hamza到醫院，醫生懷疑他中毒，並指示家人把他轉送到毒理學中心，但他在轉院過程中搶救不治，不幸離世。

（Freepik）

疑因急性腸道問題死亡

起初埃及檢察機關懷疑麵條受污染，下令逮捕販售該批麵條的店主，並取樣檢驗產品，同時將Hamza的遺體也送往屍檢，以確定死因。後來結果顯示，即食麵沒有被污染或未過期，Hamza並非因中毒而死亡。

警方與醫療機構調查後認為他的死因，是因為食用大量未煮熟的即食麵，而引發急性腸道問題或腸阻塞，繼而離世。

生吃即食麵可致腸阻塞

生吃即食麵或引致腸道膨脹、阻塞。未經煮熟的即食麵較難消化，如果在短時間內食用大量生即食麵，或會阻塞腸道，導致腹痛、嘔吐，甚至引發嚴重併發症，嚴重可致命。而且乾麵條在體內會吸收水分並膨脹，進一步加重腸胃負擔。

此外，即食麵的鈉含量高，亦有不少防腐劑和不飽和脂肪。如果長期大量食用即食麵，或增加患上高血壓、心血管疾病、肥胖和代謝症候群的風險，更會影響腸胃及肝腎功能。