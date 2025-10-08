Tiktok掀起Kpop獵魔女團杯麵挑戰　醫院警告可致兒童嚴重燙傷

早前Netflix動畫《Kpop獵魔女團》掀起熱潮，受全球兒童觀眾追捧，不少人已將動畫中的歌曲背到滾瓜爛熟，甚至不斷翻看動畫，背熟每個細節。而最近社交平台TikTok也掀起了，模仿動畫角色吃韓國杯麵的潮流，但是這些模仿的行為卻帶來了不少風險。



Netflix動畫《Kpop獵魔女團》掀起熱潮，受全球兒童觀眾追捧…（Netflix）

早前，波士頓的聖地兄弟會兒童醫院發布了一則新聞稿，指網上平台出現了「#KPopNoodleChalleng」的挑戰活動，這活動受《Kpop獵魔女團》的熱潮所啟發。挑戰者要像動畫中的角色一樣吃韓國杯麵。

韓國杯麵的包裝通常通常都又高又窄，極易翻倒。當孩子放進微波爐加熱，如果不慎打翻，熱湯和麵條就會濺到皮膚上，令兒童燙傷。

網上平台出現「#KPopNoodleChalleng」挑戰者要像動畫中的角色一樣吃韓國杯麵。（Netflix）

醫院的副外科醫生Colleen Ryan進一步解釋，水沸騰的溫度是100°C，對於成年人來說，接觸60°C的熱水3秒就會導致二度燒傷，而接觸5秒則會導致三度燒傷。而兒童的皮膚較薄，如果打翻滾燙的杯麵，熱湯和麵條可能會濺到身體上，導致嚴重燙傷。

他補充，在兒童燙傷的個案中，有近三分之一的個案是被杯麵燙傷，而他們在醫院，每週都會看到兩到三宗相關個案。

他建議，父母應在孩子接觸高溫容器時加以監督，以免釀成意外。萬一孩子燙傷，建議用自來水持續沖洗傷口20分鐘，有需要時應該求醫。