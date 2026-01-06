怕寶寶冷包得緊緊　醫揭恐增猝死風險　爸媽必知睡眠5大守則

氣溫驟降，許多新手爸媽一邊擔心寶寶著涼，一邊又害怕過度保暖是否會增加嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome, SIDS）的風險。



臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科提醒，只要遵守「安全睡眠5大守則」，維持正確的睡眠環境，包含讓嬰兒仰睡、使用合格嬰兒寢具、同房不同床、穿著比大人多1件，以及用穿戴式睡袋取代厚被等，就可以大幅降低嬰兒猝死症的風險。

冬季嬰兒猝死風險高 過度包覆、空氣不流通藏危機

臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指1歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警地死亡，即使經過完整檢查仍無法找出確切死因。

根據臨床觀察，SIDS好發於出生後1至6個月，其中又以2至4個月大的嬰兒風險最高。依據美國小兒科醫學會（AAP）2022年最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，統計顯示，美國每年約有3,500名嬰兒死於睡眠相關原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。

至於為何嬰兒猝死症在冬天的風險特別高，黃啟南分析，常見原因包括家長擔心嬰兒受涼而過度包裹，導致體溫過高；寒冷時與嬰兒同床睡眠，增加窒息危險；床上放置過多的棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，或是因門窗緊閉造成室內空氣不流通等。這些家長出於好意的照顧方式，若方法不當，反而可能埋下安全隱患。

寶寶安全睡眠5大守則 仰睡、同房不同床都是關鍵

臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科特別呼籲家長牢記「安全睡眠5大守則」，為寶寶打造安全的睡眠環境：

守則1

每1次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險。

守則2

使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶。

守則3

建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持6個月，最好到滿1歲，可降低約5成風險。

守則4

避免過度保暖，穿著原則為「比大人多1件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗。

守則5

可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾。

在門診中常有家長詢問寶寶是否會因為過冷而醒來或哭鬧，黃啟南表示，這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險。他也進一步提醒，使用電暖器時，應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通；至於同床睡眠，則是不建議，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽煙習慣時，風險更高。

煙、酒、大麻提高猝死風險 母乳哺育可提升保護力

此外，家中應全面禁煙，包括孕期及產後都要避免煙品、酒精、大麻及非法藥物，2手煙與3手煙（殘留於衣物、家具的煙霧）皆會提高SIDS風險。同時也鼓勵母乳哺育，即使部分哺餵也有一定程度的保護效果；午睡與夜間睡前可考慮提供奶嘴；並應按時完成疫苗接種。最後也提醒家長，避免使用任何宣稱可預防SIDS的商業產品。

因為目前沒有任何產品被證實可降低SIDS風險，使用這類產品反而可能造成虛假的安全感。只要掌握正確的安全睡眠原則與照護方式，就是給寶寶最溫暖、也最安全的守護。若有相關育兒或健康疑問，建議主動諮詢小兒科醫師，為嬰幼兒打造安心成長的環境。

相關文章：嬰兒猝死｜兒科醫生提醒與嬰兒同床恐猝死 附寶寶安心睡覺5大原則

