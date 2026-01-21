5歲男童長期咬指甲 致食指腫脹患膿性指頭炎 嚴重可致骨髓炎

兒童健康｜湖南一名5歲男童因長期咬手指、指甲，導致雙手食指腫脹，求醫後確診為膿性指頭炎。



據內地媒體報導，湖南一名5歲男童一直有咬指甲的習慣，並已持續兩至三年，家人曾嘗試過為男童補充鈣及維生素，惟效果有限。因此男童的母親決定在其指甲上塗上「苦甲水」，結果以不用2天的時間便戒掉劣習。

男童手指紅腫 存在骨髓炎風險

幾日後，家長發現男童的手指開始紅腫，在自行購買藥膏塗抹後，情況未見有好轉。因此決定帶同男童前去求醫，確診為膿性指頭炎。醫生描述，從X光片中看到男童的皮質骨有些模糊，推斷炎症可能已經入侵至骨頭，存在潛在骨髓炎的風險。

嚴重可引發指骨骨髓炎

醫護人員立刻為男童進行手術，術後男童的感染情況得以有效控制，恢復狀況良好。醫生解釋，兒童咬指甲的行為多數與緊張、焦慮或無聊等情緒有關。而頻繁啃咬指甲有機會傷害甲床、破壞皮膚屏障，從而引發甲溝炎、化膿性指頭炎等疾病，嚴重更可引發指骨骨髓炎，造成永久性損傷。

多關注孩子行為背後的心理因素

醫生提醒家長，想糾正孩子咬指甲的行為，不能只單靠補充營養素或塗抹苦味劑，宜應多關注孩子行為背後的心理因素，透過增加陪伴、轉移注意力、安排手工遊戲等方式逐步引導。

如何處理孩子咬指甲？（按圖了解更多）

