百日宴2026｜13大百日宴場地推薦 會所/酒店/遊樂場/餐廳

百日宴場地2026｜百日宴場地涵蓋酒店、會所、特色遊樂場等等，為寶寶的第一個重要里程碑留下美好回憶。



百日宴場地推介【1】Kindhood

Kindhood是高級私人親子會所，提供場地布置、美食及活動服務，適合舉辦溫馨的百日宴派對。其創意課程如「Little Cheflets」及「The Groove Factory」更能為小朋友帶來寓教於樂的體驗。

地址： 香港淺水灣海灘道28號The Pulse 301室



百日宴場地推介【2】大樹先生的家

親子餐廳大樹先生的家提供客制化百日宴派對，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池，更設有專屬場地及佈置服務，根據小朋友的個性打造獨一無二的慶典，讓家庭留下珍貴回憶。

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓



百日宴場地推介【3】Jello & Mellow

Jello & Mellow是一家集親子餐廳、遊樂場及活動空間於一身的北歐風主題場地，內部設有波波池、滑梯等多樣玩樂設施，適合舉辦百日宴、生日派對等私人聚會。

地址： 鰂魚涌英皇道1001號9樓



百日宴場地推介【4】One Small Step

One Small Step為一所以純白色為主的親子餐廳，提供純訂製佈置服務，適合容納最多80人的百日宴派對。餐廳供應西式小食及蛋糕，打造舒適的慶祝氛圍。

地址： 灣仔皇后大道東183號合和商場6樓612號舖



百日宴場地推介【5】Aqua Luna

Aqua Luna提供獨特的百日宴體驗，讓賓客在維港遊船上參加派對。活動包括尋寶遊戲及手工製作，適合2至11歲小朋友參加，為家庭帶來難忘的海上慶祝。

地址：船隻來往尖沙咀文化中心1號碼頭及中環9號碼頭之間



百日宴場地推介【6】海洋公園

海洋公園的海龍王餐廳提供精靈百日宴的服務，空間可容納36至120人，奉送紅雞蛋百子孫薑及2磅3D動物主題生日蛋糕。適合親友共聚一堂慶祝寶寶的特別日子，更可以一同與親友觀賞海洋生物。

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



百日宴場地推介【7】香港迪士尼樂園酒店

迪士尼樂園酒店提供派對慶典套餐，寶寶可於香港迪士尼樂園酒店的夢幻場景下，舉辦獨一無二的生日派對或私人宴會，紀念邁進人生不同的重要時刻。

地址：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



百日宴場地推介【8】黃金海岸鄉村俱樂部

黃金海岸鄉村俱樂部推出中式及西式百日宴套餐，滿足不同需求，同時配搭各款派對美食套餐，更可讓小朋友到兒童遊樂設施「黃金外太空」暢玩。

地址：屯門青山公路青山灣段1號



百日宴場地推介【9】The Repulse Bay（淺水灣影灣園）

影灣園是舉辦寶寶百日宴的高級場地，坐擁淺水灣無敵海景，亦提供精緻佈置及家庭合照空間，是慶祝紀念及舉行各類聚會的理想天地。

地址： 香港淺水灣道109號



百日宴場地推介【10】帝京酒店

帝京酒店提供百日宴及彌喜宴，有多款中式菜單可選，適合舉辦溫馨的家庭聚會，於訂座日期15天前繳付訂金可獲贈鮮果忌廉蛋糕乙個、甜醋豬腳薑乙煲及席間無限供應汽水、橙汁及指定啤酒。

地址： 九龍太子道西193號



百日宴場地推介【11】ClubONE（會所1號）

ClubONE提供的宴會場地適合各類型個人活動，包括百日宴、謝師宴、小朋友生日派對及節慶派對等等，並提供攝影服務。

地址：設有11間分店，詳情請參閱官方網站



百日宴場地推介【12】Casita

Casita提供多功能的場地預約，專為家庭派對設計，包含音樂、運動及感官探索等活動，適合百日宴或小型聚會。

地址： 上環文鹹東街78號華東商業大廈2樓



百日宴場地推介【13】挪亞方舟度假酒店

挪亞方舟設有多個宴會場地，包括綠意盎然的方舟奇園、沙灘旁的戶外濱海餐廳、

繁花簇擁的意中園，更設有多個宴會廳，最多可容納276人。

地址： 香港新界馬灣珀欣路33號

