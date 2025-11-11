2025急救指引更新：嬰兒CPR不再用雙指按壓　異物哽塞新處理方法

嬰兒急救指引｜近日美國心臟協會公布了最新的急救指引，包括嬰兒CPR及氣道異物梗塞的急救方法，原來「雙指按壓法」已不再適用？香港有不少人都學習過心肺復甦（CPR）急救，有些父母迎來家中第一位孩子後，也會學習急救傍身。家長宜盡早知識，了解正確的急救方法。



近日，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）最新公布的2025急救指引，全面修訂有關初生嬰兒、嬰兒、兒童的急救知識。以往為嬰兒進行CPR急救，一般都建議使用「中指及無名指施行手法」（雙指按壓法），但最新指引已不再推薦此方法。

以往為嬰兒進行CPR急救，一般都建議使用「中指及無名指施行手法」（雙指按壓法），但最新指引已不再推薦此方法。（Freepik）

初生嬰兒CPR按錯位置可致肝臟破裂

新指引調整了初生嬰兒胸部按壓位置，建議在胸骨下三分之一處施力，以避免壓及「劍突」位置。

有研究發現，按壓胸骨的中段不會增加肝破裂風險，但如果壓到劍突，可能會導致肝包膜撕裂。過往亦曾出現因按壓胸腹部或腹部，導致新生嬰兒肝臟破裂的個案。

此外放射影像亦顯示，大部分嬰兒的心臟位於胸骨下三分之一正下方，按壓此位置更為精準及安全。指引同時建議每2至5分鐘更換按壓者，以維持按壓質素。

嬰兒CPR不再推薦「雙指按壓法」

AHA表示，最新研究發現「雙手環抱拇指按壓法」更易達到建議的按壓深度，而「單掌根按壓法」亦有類似效果。

相反，「雙指按壓法」較難達標，因此已從建議手法中剔除。未來為嬰兒進行CPR時，應以雙手環抱或單掌按壓作為首選。

氣道異物梗塞 拍擊背部更有效

指引亦更新了兒童及嬰兒氣道異物梗塞（FBAO）的急救程序。有研究顯示，背部拍擊比腹部推壓更有效排出異物，因此處理方法更新為：

兒童：循環進行5次「背部拍擊」、5次「腹部快速推壓」，直至異物排出或兒童失去反應。如果兒童失去反應，需立即開始進行CPR。

嬰兒：重複循環執行5次「背部拍擊」、5次「胸部推壓」。不建議快速推壓腹部，以免造成內臟損傷。

資料來源：American Heart Association