小朋友寫「4」被老師捉錯字家長發文求解引熱議　幼師揭背後苦衷

捉錯字｜有家長在社交平台分享，指孩子寫數字「4」時被老師用紅筆圈起表示錯誤，希望有幼稚園老師解答原因，貼文引起網民熱議。不少網民都有共鳴，認為老師過於嚴格，也有人指其實老師受學校標準限制。



數字「4」被指寫錯 家長無奈上網求解答

網上不時都有關於小朋友被老師「捉錯字」的討論，到底是老師太嚴謹，還是學校要求過於嚴格？近日，有家長在社交平台分享一張相片，相中小朋友在格子內寫了多個數字，但數字4卻被老師用紅筆圈起表示錯誤。

相中小朋友寫的「4」頂部是閉口的，而老師寫的正確答案則是頂部有開口的。家長發文詢問：「有冇老師答下我，學寫呢個4都有錯」。

貼文引起網民熱議，有不少人都反對老師過分嚴格地改字，認為字體有分很多種，而且這兩個「4」字都很常見，不明白為何只能有一個正確答案。

幼稚園老師現身說法 指受學校書寫標準限制

不過，也有老師留言現身說法，表示不是老師想要刻意挑錯，很多時都是學校給予壓力，要求老師要嚴謹跟從學校指定的書寫標準：「我都係幼師，其實我都唔想捉呢啲位，上一間學校就係冇捉，跟住比副校、主任查簿，成堆摺角，話叫我重新改過。點都要圈返個學生係錯，4字要寫開口又有、t字要有一勾又有…」

這位網民更表示，連老師做教具時，也要小心不能用「錯字」，要找特定的字體，或者自行拼湊學校指定標準的字。她亦建議家長，如果不能接受學校過於嚴格的書寫要求，可以考慮為子女報讀小型的幼稚園，學校更為關愛，壓力相對較小。

網民解釋：避免小朋友一筆過寫字

同時，亦有其他網民為老師解釋，表示曾經問過老師，對方回答雖然閉口的「4」字沒有錯，但小朋友仍是剛學寫字的階段，會有小朋友一筆過地寫「4」字，而老師想他們盡量避免一筆過寫字，以免字體太潦草，因此會建議小朋友寫開口的「4」字。

儘管有不同的解釋，但網民普遍都認為此舉是矯枉過正，也認為學校的規定不合理。