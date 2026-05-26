親子好去處｜百佳嘉年華帶小朋友放電！玩遊戲贏獎再掃$1超值福袋

百佳美食及品牌嘉年華｜百佳超級市場於5月29日至5月31日一連3日於灣仔合和酒店大禮堂舉行大型嘉年華，集結逾50個知名品牌，範疇包括本地零食、環球美食、糧油雜貨、新鮮食品、美酒咖啡等。為市民帶來 $1搶平貨、超抵福袋、免費試飲試食、及現場表演等福利，入場門票只需$10！嘉年華更設多個遊戲攤位，可贏取一系列獎品，家長週末可以帶小朋友放電兼掃平貨，一次過滿足玩樂與購物需要！



百佳美食及品牌嘉年華焦點【1】免費遊戲贏獎品

現場設有多個互動遊戲體驗，有刺激的亦有考市民眼力，勝出更有機會帶走一系列獎品。遊戲包括「是叻扔彩虹」、「樂入圈套」、「碌for FUN」、「佳蛋仔環保袋工作坊」、「畫家速畫」、「人生4格」及「佳蛋仔電能賽車遊戲」等，相信大人小朋友也能玩得盡興！

1.「精算王」現場競猜遊戲

每天分別有3個時段舉行「精算王」現場競猜遊戲，參加者需猜出指定購物車內的貨品總價值，估算得最接近實際價錢的參加者，即可免費帶走整架購物車內的所有貨品！

「精算王」現場競猜遊戲

2. 免費遊戲贏獎品：「是叻扔彩虹」、「樂入圈套」、「碌for FUN」

場內三大互動遊戲趣味甚高，考驗眼力、手力、命中率，每個代幣可玩遊戲一次，而參加者更可獲得佳蛋仔周邊、公仔等獎品。

3. 其他場內遊戲

「佳蛋仔電能賽車遊戲」、「畫家速畫」、「人生4格」及「佳蛋仔環保袋工作坊」等等，玩遊戲同時帶走精美紀念品。

百佳美食及品牌嘉年華焦點【2】健康食品體驗及送禮活動

現場除了發售多款健康食品，亦設免費試食活動，家長可以帶小朋友試食乳酪、豆奶等健康輕食，探索更多健康飲食新選擇。同時參加免費扭蛋遊戲及消費夾公仔活動，贏取限定禮品及優惠券。

1.免費扭蛋遊戲贏雀巢食品 + 超市優惠券

不用任何消費，即可免費參加扭蛋遊戲，贏取雀巢牛奶公司純乳酪新鮮杯、雀巢牛奶公司濃豆樂綠豆奶條、百福豆漿樽裝，以及超市優惠券！家長與小朋友都可以一邊玩遊戲、一邊拎走豐富禮品，數量有限，送完即止。

2.免費試食全新低脂乳酪產品

乳酪品牌Imlek及Grekos推出多款健康低脂乳酪新產品，包括含有60%果粒及18%水果的低脂乳酪飲品，以及高纖維、高含量益生菌的低脂乳酪。活動期間更設免費試食，家長可以帶小朋友一次過試勻多款新口味，發掘更多健康輕食選擇。

3. Zespri原箱珍寶金奇異果 送盲盒及夾公仔代幣

Zespr將於現場發售原箱珍寶金奇異果，購買後可獲贈限定盲盒鎖匙扣，以及夾公仔機遊戲代幣1個，有機會贏取豐富獎品！

百佳美食及品牌嘉年華焦點【3】會場限定優惠

1. $1限量快搶優惠 + 限量超值驚喜福袋

現場設$1限量快搶優惠，以及限量超值驚喜福袋，家長絕對不要錯過超值限量優惠，可以用最抵價體驗多款健康食品及飲品！

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【$1限量快搶優惠】

1. 農夫｜美國直送大理石雪花牛扒（價值$108），每日限量50件。

2. 可口可樂｜無糖氣泡驚喜禮袋（價值$136），每日限量100袋。

3. 維他｜維他大紅袍手指檸檬茶 (6包裝 @1排) （價值$19），每日限量50排。

4. 安井｜饅頭/包 250克 ，每日限量100件。

5. 安井｜黑虎蝦滑 ($5)，每日限量60件。

【限量超值驚喜福袋】

1. SELECT佳之選｜佳之選福袋 $50（總值$150），每日限量100袋。

2. NowAday｜精選乳酪福袋 $50（總值$200），每日限量10袋。

3. PHILONG｜魚蝦蟹福袋 $100（總值$140），內含炸魚皮+炸蟹柳+炸蝦頭 共13包， 買福袋贈送飲品兩罐，每日限量100袋。

2. 即買即送，食玩買更著數！

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【免費試飲試食】

1. Starbucks｜Starbucks咖啡，3日共派1000杯。

2. 上水爆谷｜12安士爆谷一杯，每日限量150杯。

3. 刀嘜｜高健零反式食油，免費試用1支。

4. 嘉頓｜羽衣甘藍奇亞籽餅乾。

5. 許記魚旦｜魚片頭、魚旦及春卷。

凡購買指定品牌產品並消費滿一定金額，即可獲得該品牌之專屬禮品！

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【消費獎賞】

1. 嘉頓 - 消費滿$38可挑戰夾公仔機1次。

‧ 大獎：嘉頓24K雜錦曲奇金罐（價值 $1,999），名額1個。

2. 屈臣氏 - 消費滿$60即可夾公仔一次。

‧ 買滿 $50： 送限量版屈臣氏玻璃儲物瓶。

‧ 買滿 $80 ：送限量版KORJATA刺繡環保袋。

‧ 買滿$100：送限量版，屈臣氏玻璃儲物瓶及Sunkist瓶裝果然爆汁軟糖156克。

3. 原味家作 - 消費滿$90（不包括湯券），送指定1公升飲品1支。數量有限，送完即止。

4. 四洲 - 消費滿 $50 ，送四洲檸檬茶250毫升共6 包，限量 400 份。

5. 日清Nissin - 凡購買雞肉拉麵即可參加扭蛋機一次，並獲得日清扭蛋一件。

‧ 消費滿$40 ：送合味道餐具套裝，限量100件。

‧ 消費滿$80：送拉麵碗，限量100件。

6. 李錦記Lee Kum Kee - 消費滿 $100 ：送扭蛋代幣 1 個，可獲李錦記造型扭蛋。

百佳美食及品牌嘉年華焦點【4】音樂及舞蹈表演

5月29日 (星期五) 更被定為「Music Day」， 多位新晉歌手到場為大家演出，當中包括《全民造星 6》的 Jacky Fan、 Kirs、HoMing 及新晉男子組合ALITZ等！而於5月30及31日 (星期六及日)，更有多個兒童舞蹈團體到場，帶來精彩的舞蹈表演。

百佳美食及品牌嘉年華焦點【5】購票方法

嘉年華實體門票為$10，包含3個免費代幣及1張「精算王」現場競猜遊戲券。憑指定數量代幣，即可暢玩場內互動遊戲及體驗，如需購買額外代幣，每個代幣只售$5。

由即日起，易賞錢App會員凡於香港百佳及旗下品牌門市消費滿 $185 ，即可免費獲得「百佳美食及品牌嘉年華」實體門票及電子入場券各1張。

「百佳超市美食及品牌嘉年華」詳情

日期及時間：

5月29-30日（星期五、六）（12:00-20:00pm，19:30pm停止進場）

5月31日（星期日） (10:00-18:00pm ，17:30pm停止進場）

地址：灣仔合和酒店16/F大禮堂

交通：灣仔地鐵D出口行200米（5分鐘）

票價：港幣$10 / 張

門票發售點：香港全線百佳、旗下品牌門市，以及現場發售