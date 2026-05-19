國際旅遊展2026｜門票獨家8折　400展商+全新冰雪展館+KOL分享

國際旅遊展2026｜第40屆香港國際旅遊展將於2026年6月11日至14日於灣仔會展舉行，預計將有400個來自世界各地的企業及機構參展。除了有打卡位、表演、工作坊等活動，不少參展商更推出限定旅遊優惠！現在更有獨家8折購票優惠，人均$20！即睇內文了解！



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國際旅遊展2026｜6.11開鑼！門票獨家8折

香港國際旅遊展將於2026年6月11日至14日舉行，預計將有55個參展國家、400家來自不同國家和地區的參展商。今年更有來自美洲、非洲及亞洲的新展團，及全新冰雪旅遊主題展館，規模超龐大！在旅遊展中除了可以了解最新旅遊資訊，更有不少參展商提供展場限定的旅遊優惠，切勿錯過！

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香港國際旅遊展將於2026年6月11日至14日舉行。（官方圖片）

香港國際旅遊展首兩天為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放；後兩天（6月13日至14日）則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。公眾日門票原價$25，於01空間購票可享8折優惠$20！

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香港國際旅遊展2026｜門票獨家8折

獨家8折｜票價：$20起（原價$25）

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第40屆香港國際旅遊展

日期：2026年6月11日至14日（展覽首一日半為專業日）

時間（公眾日）：

6月13日：10:00 – 19:00

6月14日：10:00 – 17:00

地點：香港灣仔會議展覽中心1號館



國際旅遊展設有多個別具特色設計的展位，分為官方展館／展區、內地展團、全新冰雪旅遊主題展館、可持續旅遊行業論壇等主題專區。其中特色展區主打親子遊、深度遊以及生態遊等主題，無論你是喜歡一家大細去旅行，還是熱愛親近大自然，都能滿足得到！

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國際旅遊展2026｜5大必看必玩特色

國際旅遊展2026特色【1】必訪全新「冰雪旅遊」主題館

香港國際旅遊展今年一大亮點，定必是全新的「冰雪旅遊」主題館。展館集結海外及中國內地參展商，讓觀眾盡情發掘極光觀賞、冰川之旅、高山旅行及極地遊輪等特色行程。而海外的參展商亦陣容鼎盛，除了有加拿大北部、冰島及尼泊爾，今年更新設自南極及美國的參展商；國內則有來自冰雪勝地黑龍江、新疆，以及及冬季奧運主辦城市北京，全都是以冰雪運動聞名的城市！

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國際旅遊展2026特色【2】內地展團規模擴大！特設推介會＋民俗文化表演

近年內地旅遊愈來愈受港人歡迎，有見及此，今屆國際旅遊展亦大幅擴充內地展團規模。展覽將集結多達21個省市參與，有參展企業更為大家帶來深度及特色體驗，例如「從四川到新疆的熊貓主題專列」，深度切入多個國內旅遊熱點 ！現場更會舉辦多場推介會及民俗文化表演，節目非常豐富！

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國際旅遊展2026特色【3】全新海外官方展館 新增非洲＋亞洲＋美洲新城市

喜歡探索冷門旅遊城市的旅客留意啦！今屆國際旅遊展特別增設多個海外官方展館及展台，例如非洲烏干達、亞洲蒙古以及美洲的秘魯 ，絕對是尋找長線旅遊與深度遊靈感的好去處！

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國際旅遊展2026特色【4】親子遊專區打卡換禮物＋免費親子工作坊

今屆國際旅遊展特別新增「親子遊」主題展區，大會邀請了多位可愛「旅遊小達人」穿著民族服裝行Catwalk，大家還可在展前或現場投票選出人氣小達人，同場亦有多項親子旅遊活動，例如「鬥快執行李比賽」、「限量Passport」打卡換禮物，以及免費親子工作坊等，啱晒作為假日的親子活動！

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國際旅遊展2026特色【5】KOL、旅遊達人分享外遊體驗

除了豐富的展覽內容外，國際旅遊展更會舉辦多達80場的主題旅遊講座，當中超過30場更是由旅遊KOL、旅遊博主、旅遊作家等業界人士、旅遊達人到場分享，例如日本旅遊達人風信子、藝人周奕瑋，以及馬來西亞華人旅遊業公會沙巴分會合作伙伴黄子恒等，大家可藉此獲得最新的旅遊貼士和最新路線推介，保證能讓你大開眼界！

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第40屆香港國際旅遊展日期及時間

👉🏻公眾日門票🧳人均$20🎟️

日期：2026年6月11日至14日（展覽首兩日為專業日）

時間（公眾日）：

6月13日：10:00 – 19:00

6月14日：10:00 – 17:00

地點：香港灣仔博覽道1號灣仔會議展覽中心1號館



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