浴室濕氣難散易發臭兼滋生霉菌？　網民力推一法寶加強抽濕效果

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-22 12:00

有許多房子的浴室沒有設計對外窗，洗完澡後若沒有陽光照射及空氣流通，浴室很容易產生發霉、發臭的現象。最近就有一名網友在PTT發文指出，自己租屋處的浴室沒有對外窗，即使每次洗完澡後都拿電風扇吹浴室，仍然非常潮濕，詢問廣大網友是否有甚麼推薦的方法對抗浴室潮濕？

浴室總是很潮濕該怎辦？（點擊下圖了解更多）

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網友推薦抽濕機、冷氣 有效抽濕又便利

網友對此話題討論熱烈，許多網友都表示「抽濕機」與「冷氣」非常有效，「之前住木柵，抽濕機開整年的，還能省水拿來澆花沖馬桶」、「沒有對外窗那一定要買抽濕機」、「如果預算ok就買抽濕機吧」、「我住小套房都直接用冷氣處理」。

便宜小物「刮刀」 搭配工具事半功倍

另外也有很多網友推薦便宜小物「刮刀」，建議事主可以用刮刀搭配其他工具，加強抽濕效果，「我們刮水+擦乾+熱風+抽濕，大概1小時就乾了」、「刮刀，便宜效果又快」、「有刮有差，至少地板乾的快」、「刮水+抽濕機，真的會好很多」、「先用刮刀再配抽濕機+電風扇」、「洗完澡順手用刮刀把牆壁地板的水刮乾淨再用抹布擦一次，然後用抽濕機」。

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