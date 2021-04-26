為學生親手修飾校園　幼稚園校車叔叔：見到小朋友開心就開心

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-26 07:00

保良局吳多泰幼稚園的校園擁有一個自家的小遊樂場，這裏除了是學生們玩樂的小天地之外，也是校車司機叔叔胡海明的手作天地。他除了每天準時地駕駛校巴，安全接送每位小朋友回到校園上課之外，也不辭勞苦動手為學生建設許多小細節，讓學生一邊玩一邊學。「其實整出嚟、小朋友玩得開心，最滿足嘅係我！」明叔叔笑說。 攝影：黃舒慧

明叔叔主要的工作是校車司機，每天均準時又安全地接送學生。住最遠的學生每程車要用上一個多小時，為了避免學生睡著會發生危險，校車保姆會在車上教小朋友唸《唐詩300首》和乘數表，此舉不但讓學生善用時間學習，也備家長欣賞。「有時佢哋一上車就分享放假去咗邊玩、去食咩嘢，感覺有好多朋友仔。」明叔叔說。

為小朋友豐富校園

除了駕駛校車，明叔叔在空餘時間也會巡視校園，幫忙修理設施和協助老師建造教具，「始終學校職員女士居多，唔係歧視，而係女士力氣冇咁大，好多事需要幫忙」。

幼稚園的校園有一個遊樂場，又有一個小後園，當中許多細節都是由明叔叔幫忙整理。明叔叔在學校工作了12年，他未入行前是做裝修工人，他在修理校園設施和建造教具時，都會考慮使用環保物料，令小朋友玩得開心又安全之餘，也能物盡其用。「有時啲工友話我知有物料剩咗，問我有冇用；有時係我想整啲嘢，又會問返佢哋有冇材料。」

明叔叔的「作品」很多，包括一手一腳用環保物料製作學生的嬉水槽，從設計同選料也花了很多心思，足足花了2個月又做了不同的版本才完成一個滿意的成品。「要配合小朋友嘅身高，K1同K3身高差得遠，想佢哋都玩到又安全。」他又讓小朋友參與，動動手把水槽塗上不同的顏料，令成品更繽紛。這個水槽不但能豐富學生的課堂體驗，也能訓練小朋友的感官，用途不只玩樂這麼簡單！

校園之中，到處都是明叔叔幫忙的痕跡。有時是老師們有些想法，和他商量後，就開始嘗試製作。校園後門的小欄柵、集雨蓬，甚至是校長用的桌子，都有著他的汗水和心思。

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在學校工作 滿足感大

明叔叔坦言，當初轉行到學校工作是為了一份穩定的月薪，不過一做就過了12年，甚至到了退休之齡仍不言休，就是因為一份看到小朋友開心的滿足感。「見到佢哋玩，好開心，其實最滿足嘅人係我。」他說，以前做裝修工人時，返工往往都數算日子等出糧，但在學校的時光好像特別快，「眨下眼又一年」。

明叔叔很喜歡小朋友，和他們在一起，日子都變得快樂。「有時我在校車，會教小朋友報站，等佢哋有咩危險，識得認地方搵人幫手。」而他又指近年的學生都變得聰明，「佢哋會同我講打咩手機遊戲，睇電腦影片，識好多嘢」。

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