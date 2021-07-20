暑期溫習｜「跟着機器計答案！」3條有趣數學題挑戰孩子心算能力

編按：學校大多鼓勵孩子用紙筆計算，但其實心算也是個不能忽略的技能，實用之餘，又能加强孩子的邏輯思維，家長不妨多訓練孩子的心算能力！
以下的「數學機器」謎題，看看孩子能不能全程用心算找出答案吧！
數學謎題：你能算出這些數學機器的算式答案嗎？
從「開始」處的數字出發，依序完成算式直到最後，在「=」符號寫下你的答案。看看你能否全程使用心算，不要用紙筆或任何計算工具。
（按圖睇問題，附答案）
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書 名：101道乘法遊戲‧玩出數學腦
出版社：和平國際
作 者：葛瑞斯‧摩爾
譯 者：黃筱玲
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【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】