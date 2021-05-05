小朋友遭床蝨狂咬　媽媽求助發現呢樣嘢出事　中西醫教點驅蝨

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-05 21:45

有媽媽早前在網上群組求助，指發現小朋友的手肘和手臂出現很多紅點，於是帶他看醫生並診斷是遭蝨咬。當日孩子爸爸即拍到床褥有啡色小蟲，相信小朋友手上的咬痕是由床蝨造成。不少網民立即幫忙尋找床蝨的來源，並提醒不能用殺蟲水驅蝨，否則後果不堪設想。消委會、西醫和中醫各有一些驅蝨止痕的方法，供媽媽們參考，免孩子遭受蝨害！

有媽媽早前上網求助，發現小朋友被床蝨所咬，只見手臂一小範圍已經有7至8粒咬痕，雖然不疼痛，但十分痕癢。她帶孩子看醫生，證實是被蝨子叮咬，已開藥膏止痕，希望網民介紹有用的殺蟲水。

惟熱心的網民表示「千祈唔好用殺蟲水」，不但不能把蝨子殺死，還會把蝨子從房間趕走，變成通屋亂走，一發不可收拾。有人則問該名媽媽是不是最近淘寶物品放入房間，「想當年我淘寶咗個床欄，就中咗招」，媽媽就醒起早前淘寶了一個床頭櫃，可能因此出事。

按圖了解蝨子經常出沒的位置：

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近日天氣潮濕，適合蝨子繁殖生長，而小朋友的新陳代謝快、體溫比成人高，很容易成為蝨子叮咬吸血的目標，令他們痕癢難當。臨近端午節，更是蝨子的「旺季」，爸爸媽媽齊來學習如何驅走蝨子，保護小朋友。

消委會建議防治6招：

中醫師：一味香料防蝨

註冊中醫師李國手建議，在蝨子出沒和有機會出沒的地方，放置沙薑即可有效驅趕蝨子。他指出小朋友體溫較高，所以特別容易成為蝨咬的目標。如果長期沒有太陽照射入屋，亦更易令家中滋生木蝨、跳蝨，常見於床褥、書籍、紙張等地方，需要到端午節過後蝨子才會相對減少，但只要在家中擺放沙姜，便可驅趕蝨子。

「沙薑」也即是我們常吃的沙薑雞其中一味香料，可以在藥材店購入。李醫師教導，把二両沙薑放入茶包袋或襪子內，放置有蝨或可能有蝨出沒的地方，這樣就可以預防及驅走蝨子，對常見的蝨子皆有功效；如果買不到一塊塊的沙薑，購買沙薑粉亦可。沙薑為天然材料，家中有嬰兒、孕婦、寵物亦可使用。

中醫分享止痕方法

小朋友一旦被蝨子叮咬，皮膚就會出現痕癢紅腫的叮包，李醫師建議可自製止痕消腫的藥方塗在患處。「用二両連翹，加一両五味子，用五碗水煎半小時，放涼後塗在患處，或可放入噴壼直接噴灑在患處，有止痕去消腫功效。」李醫生提醒如用藥後出現不適應及早就醫。

西醫抗蝨方法

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，小朋友被蝨叮咬後出現的叮包快則幾天，慢則一至兩個星期會退散，家長先要避免讓兒童抓癢引致發炎，若患處出水泡要盡快求醫。

陳醫生說：「在一般情況下，家長可先以水簡單清洗患處，有機會蝨的唾液仍留在皮膚表面， 令到小朋友痕癢難耐，不需要使用消毒藥水；可以利用冰敷，如果仍是太痕癢，可以讓小朋友沖涼並抹乾身體，有紓緩作用。由於小朋友的體質各有不同，最好先向醫生查詢是否適合使用薄荷膏或香草膏之類成藥產品。」

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按圖了解7種天然驅蟲方法：