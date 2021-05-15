認識VAK學習系統　了解哪一個學習模式適合小朋友｜譚鴻昌

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-15 21:00

為人父母其中一個最頭痕的苦惱想必定包括小朋友的學習。筆者的前線工作經驗中，觀乎大部分家長都會為子女報讀形形色色的補習班或功輔班，甚至乎更進取的父母替子女報高一級的課程。筆者兒時讀書自問只是中規中矩，媽媽為我「搜羅」各種學習方法課程，諸如圖像記憶、故事記憶等。究竟云云學習法之中，哪一種最適合小朋友？答案其實近在咫尺。

(photo-ac)

VAK學習系統 (VAK Learning System)

首先，父母可先觀察出小朋友從透過聆聽、觀看及體驗中，哪一個模式的學習比較有效。基本上，每一個人的學習模式都是綜合視覺、聽覺及動態，從而令他能最有效學習。當中沒有一個模式是最好，只有對個人最有效的模式去學習。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

相關文章：爸爸備戰母親節攻略 愛的語言可分五種做足媽媽最開心｜譚鴻昌