消委會測試12款蠟筆　逾6成樣本含有害物質　呢種顏色最高危

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-17 13:34

畫畫是小朋友成長階段中不可或缺的活動，過程中使用的顏料、顏色筆等的安全性便十分重要！皆因小朋友更容易「捽眼捽鼻」，把顏料弄在皮膚之上。消委會實測了市面上12款蠟筆和7款手指畫顏料，當中不少含重金屬和有害物質，而且產品也不是愈貴愈有保證，售價$58(8支)的Crayola總評分只有2星，售價最平12元店出售的Daiso蠟筆，每支補筆平均只需$1，總評分反而更高有5星。

按圖即睇12款蠟筆總評：

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67%蠟筆樣本測出有害物質 黑色最危險

多環芳香烴（簡稱PAHs）常見於塑膠、橡膠和潤滑油中的雜質，目前已知的PAHs對人體有危害的部位主要是呼吸道和皮膚，屬於持久性有機污染物，當中亦有不少PAHs已被確定為或是潛在的致癌物質，不過對人類的影響視乎攝入量、接觸途徑、時間長短等因素。香港現時沒有就玩具或兒童用品中PAHs的含量設定上限。

而是次消委會測試了市面上12款蠟筆，當中便有8款檢出含各種PAHs。測試結果更發現黑色蠟筆樣本的PAHs含量較高，相信因為PAHs是一種常見黑色色素（Carbon Black）的雜質之一。

按圖即睇12款蠟筆特定元素遷移量：

+ 7 + 7 + 7

25%蠟本樣本鋁遷移量超出歐盟新標準

12款樣本中，共有四款檢出含鋁，兩款檢出含鋅。鋅的毒性較強，過量攝入會引致不良 反應，包括：嘔吐、食慾不振、腹部絞痛、腹瀉和頭痛等。 鋁的急性毒性較低，在日常生活因飲食或使用含鋁用品而攝入鋁的機會不高，亦不會造成健康問題，但長期攝入過量的鋁則可能引致慢性病，例如鋁肺病（aluminosis）和透析腦病綜合癥（dialysis encephalopathy syndrome）

一般情況下，在蠟筆上的重金屬不易遷移於人體，是次的產品雖檢出有鋅，但均低於歐盟玩具標準遷移上限。而蠟筆上的鋁含量則令人擔心，四款檢出含鋁產品有三款是超出歐盟玩具安全標準（1款遷移量超標5倍，2款即將超出收緊標準後的歐盟玩具安全標準）。

按圖即睇12款蠟筆PAHs含量：

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手指畫顏料需苦味劑 使用時要家長陪同

相比起蠟筆，手指畫顏料的安全性更為嚴謹，因為手指畫顏料會直接接觸皮膚，以及年幼的小朋友容易因吃手指涉入顏料成分，所以手指畫顏料應加入認可的苦味劑防止兒童誤食。而是次消委會測試的7款手指畫顏料樣本當中，有4款未有添加認可苦味劑，另外亦有兩款驗出含鋁，當中有一款遷移量超出歐盟新標準。家長要注意的事，由於手指畫顏料屬於液體，有機會增加攝入鋁、鉛的風險，因此家長應陪同子女使用產品，使用後立即清洗雙手。

按圖即睇7款手指顏料測試總評：

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按圖即睇7款手指顏料特定元素遷移量（ppm）、亞硝胺(ppm)、微生物含量：

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按圖即睇7款手指顏料EN71-7測試結果：

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按圖即睇19款高糖雪糕：

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按圖即睇3款要注意脂肪含量的雪糕：