2歲女兒愛吃手指壞習慣難戒　媽媽試用苦味手指水竟慘被「還擊」…

BB用嘴巴感覺身體器官、認識環境的第一步，多由吃手開始，除了滿足口欲得到心靈慰藉之外，吃手也是神經傳導發育的正向回饋。



怎樣可以讓孩子戒吃手指？（按圖了解更多！）

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許多孩子有「吃手手」的習慣，父母總絞盡腦汁思考要如何幫忙戒掉。但吃手手其實可以幫助孩子變聰明，如：BB剛學會吃手時可能是吃整個拳頭，慢慢地他會發現手指是一根一根的，然後變成一次吃三根，最後只吸姆指；他也會發現手指伸進嘴巴太裏面會有噁心反射，就懂得手指不能太深入，這些都代表口腔刺激與大腦神經傳導與連結發育逐漸成熟。

擔心成為壞習慣難戒除

但是，爸媽不免擔心孩子長大後難以戒除怎麼辦？醫師曾說過，未來好不好戒在於「甚麼時機給」與「甚麼時候戒」。在Facebook社團《爆怨2公社》有一位媽媽分享自己為了幫女兒戒掉吃手手的習慣，在孩子的手指上塗抹苦水，沒想到被女兒反將一軍的趣事。

當女兒嚐到「苦頭」後，突然叫了事主一下，她不過應了一聲「蛤」，說時遲那時快，女兒馬上將沾有苦水的手指頭塞到媽媽嘴裏，另外有一次，女兒也將苦手指放到冰淇淋中，讓事主大喊：女兒這麼小就懂有難同當嗎？對此，不少網友分享自己家裏戒吃手的經驗，有些人會塗抹辣椒水、也有人試過塗抹苦水，但孩子10分鐘後就免疫。

2至3歲仍在吃手，也許是「緊張焦慮」或「缺乏安全感」

滿周歲後就生理需求而言，大部分的孩子並不需要透過這吃手滿足口欲或獲得安全感，此時父母應該思考的是，「有甚麼壓力讓孩子還需要透過吸奶嘴或手指來安定情緒？」她提醒，如果這個年紀的孩子還在吃手或吸奶嘴，可能是因為「緊張焦慮」或「缺乏安全感」。

BB手指或手指關節處吸久了，可能會有肌膚長繭、黑色素沉澱、長濕疹，甚至出現關節處凸出、手指頭變形等狀況，不論是奶嘴或手指吸久了，還可能影響牙型，造成牙齦前突、齒列不正等問題，加上沒有適當的口腔清潔，相對較容易因此蛀牙；當嘴邊總是被口水浸濕，也較容易產生口水疹！

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多陪伴孩子，找到痛點並解決！

平日裏家長可以多陪伴孩子說話、唱歌互動，讓他無法一直含着手或奶嘴分散注意，喜歡睡前吸手指則可以穿袖子比較長的衣服將手指蓋住，或是趁他睡着慢慢把手指拿開。

此外，最重要的就是觀察孩子有甚麼需求，若是睏了就哄他睡；無聊時就要陪他說說話、玩玩具、講講故事等，增加陪伴的品質，解除需要被安撫的因素，當然除了情緒壓力問題之外，孩子也可能是在模仿家中比他還小的弟弟或妹妹，因此唯有了解問題根本，才能真正解決痛點。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：戒「吃手手」塗苦水，兩歲娃反將媽媽一軍，網笑：這孩子專業坑！找到孩子的痛點，才能根除吃手習慣！】