全港多區出現紅蝽　有小朋友被咬後入深切治療部　專家教路要咁做

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-07-08 13:01

全球曖化問題日益嚴重，除了令夏天更熱外，亦有助各種昆蟲繁殖生長。近日，新界區不少市民發現名為「紅蝽」的昆蟲，更有個案是小朋友被紅蝽咬後，傷口被細菌感染最終要入深切治療部，如果在街上遇到紅蝽，應如何處理？

西九龍、新界西及北區等出現大量紅蝽

北區區議員蔣旻正，早前在Facebook發帖指：「收到一批街坊指，上水圍、翠麗花園、鳳南路Wilson停車場一帶，發現色彩鮮豔的紅色昆蟲，一度以為是紅火蟻。這幾天我一直明查暗訪，得知這些昆蟲是赤星椿象（又名：紅蝽），初步了解並非食環署名冊上的害蟲。」

葵青區議員蔡雅文同樣亦收到不少街坊都指曾於邨內見過紅蝽，而食環署建議，市民如不慎接觸到該昆蟲的黏液，應立即用水清洗。敏感性皮膚或身體健康狀況較差的人士接觸到黏液，有機會出現嚴重過敏反應，應立即求醫。

教育小朋友勿接觸

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，現在社區講求環保，不少新屋苑都會有更多綠化空間，因此更有利用多種植物性昆蟲繁殖，例如：紅火蟻、飛蟻以及紅蝽。

一般情況下，成年人和小朋友看見紅蝽，只要不驚動它，其實不會主動攻擊。但有時小朋友看見紅蝽的鮮艷顏色，難免好奇，因此家長可教育小朋友不要用身體任何地方接觸紅蝽的屍體、排泄物、蟲卵，因為都會機會引起過敏。紅蝽和荔枝椿象（臭屁蟲）一樣，會釋出刺激液體，因此看見不要直接拍死它，如果覺得紅蝽滋擾到你，最好做法是用足夠長度的物件「撥走」它即可。

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