香港書展2021｜羅子溢分享湊女經　不做怪獸家長望女兒開心返學

羅子溢（前名：羅仲謙）與資優教育專家發何小娟（麥明詩母親）今日（14日）出席書展活動，子溢於活動上分享育湊女經，原來只有1歲多的小珍珠，已對閱讀很有興趣，他更早已鎖定目標，希望可以為女兒掃貨。

攝影：鄭子峰



與太太楊茜堯育有一歲女兒小珍珠的子溢表示，平日女兒最常做的事是聽歌，連看書喜好也與此有關，「我最想買音樂書給她，即打開會發聲的，因為我家姐是鋼琴老師，她買了些發聲的圖書給心心（小珍珠)，發現她特別喜歡有按鈕的圖書，而且要選夠厚身的硬皮書，不會容易撕爛，而且頁數不多，很適合她。」他說。

「小珍珠平時主要語言是廣東話及英文，但英語也是以簡單為主，雖然家中有外傭，但主要是我與太太負責照顧女兒，外傭負責處理家務。」

盡量安排親子戶外活動

子溢表示家中有不少玩具，「我不主張經常留在家中，因為玩具很易玩厭，所以作為爸爸，安排戶外活動很重要，都會参考下其他家長分享的親子好去處，昆蟲館、游水、主題公園，有動感的地方，我希望他接觸更多，令她在視覺上、觸角上有新鮮感。」

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談到最想親自教曉女兒做的事，子溢說：「我最想親子教好游水，她暫時沒有游過水，只在家中露台用充氣泳池仔浸水。」平時他與太太也會與小珍珠睇書，但沒有刻意分工，他說：「其實我都不知道她學到什麼，每樣都試試，希望她吸收到1%。」

除了工作以外，子溢坦言每天起床後的時間都全花在女兒身上，全天候照顧她，「所以我也想安排戶外活動，因為我自己也需要行出去，去主題公園連我自己都快樂，如果留在家中就你望我，我望你。」

已為女兒報讀Playgroup

子溢與太太已為女兒安排好上Playgroup(遊戲班），主要以「玩」為主，「玩、開心、多國藉人士参加，因為我自己不太熟悉，我好怕太學術性的課堂，也不想強迫她認生字，希望她開心，因為我不想她像我以前驚返學，希望她開心返學。加上當她有自己的理念時，我們都out了，她們那一代會有自己的主見，不是大人安排或迫她選擇，可能她很早會話我知，『爸爸，我想去第二到讀書。』、「我想讀音樂』，好像我想們做小朋友時一樣，無興趣是很難有成就。我們盡量讓她試多幾樣，既然她有興趣，就讓她嘗試、只要她想玩。」

至於平時，子溢與太太哪個會較緊張小珍珠的學業，「因為全部資料都是她取回來，我會表達自己意見，大家再磨合。」

子溢笑言自己與太太也是新手父母，當然會接觸到不同的育兒資訊，他也採取開放態度，再從中吸收適合自己的。現時小珍珠最喜歡聽音樂，「她對管弦樂的演奏特別有興趣，聽到這些音樂就會特別醒神，手舞足蹈，因為我與太太不是很有音樂天份，所以也十分驚喜。」

麥明詩媽媽：要提升孩子溝通意欲

同場的麥太也分享如何讓孩子從少培養對英語的興趣，雖然家人主要用中文溝通，但她的一對子女仍能操流利英語，「我只是會給機會他們多聽、多接觸英文，例如會跟他們閱讀英文書，聽英文歌。另外也有找外籍老師跟他們在家裡練習會話。」

麥太直言要訓練小朋友的自信和表達能カ，首先要提升他們的溝通意欲，「讓女兒接觸多點不同年齡、背景、國籍的人，令她明白到世界上並非只得爸爸媽媽，從而增加小朋友的自信及表達能力。」

而她認為父母不要勉強小朋友玩不喜歡的玩意，「父母可以觀察小朋友偏向喜歡哪一類型玩具或活動，多陪他玩，並漸漸提升難度，引導她一步步前進，然後家長就要慢慢退減協助，令小朋友更主動。」

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