BB總在哭　爸爸出動「靚仔攬枕」即入睡　網民：跪求心理陰影面積

原以為是動漫迷收藏專用的抱枕，如今卻也晉身為「育兒神器」？



有甚麼哄BB睡的技巧？（按圖了解！）

+ 24

相信哄孩子睡覺，算是絕大父母育兒路上的一大惡夢，有些孩子一哄就是一兩小時過去，好不容易睡著了，卻只能抱在身上放不下去，又或是一放下去，當你轉頭準備要去處理堆積成山的家事時，他靈動的大眼睛瞬間睜開看著你。沒想到如今這樣的「難題」竟然可以用一個枕頭化解！

臉書《爆笑公社2》有一位網友貼出一張照片，表示自從有了動漫帥哥的抱枕，寶寶竟1秒止哭，讓他產生了一個大膽的想法「難道用帥哥抱枕，我的孩子便不再哭和鬧」，此貼文馬上笑翻眾多網友，紛紛搞笑回應「以後會不會叫枕頭爸比」、「育嬰神器該有他的名字」、「以後會不會以為這個才是他爸」、「因為爸爸24小時陪睡覺」、「從小就愛帥哥」！

專家最推薦5大寶寶哄睡技巧

除了帥哥、美女抱枕外，其實哄孩子睡覺也需要一定的技巧與耐心。如果1歲前寶寶的睡眠儀式未能建立，2～3歲後再嘗試建立孩子的睡眠規律會相對困難，專家建議照顧者可以嘗試以下5種有用的方法，希望可以讓哄寶寶睡覺變得相對輕鬆一些。

1. 陪睡

如果之前的睡覺時間，都讓孩子自己一個人在房間嘗試入睡而沒有睡前陪伴的話，陪睡就很重要，有時孩子睡前只需要充分陪伴，就會甘願在家長的懷中睡去。

相關文章：培養固定睡眠習慣助提升認知能力 4點幫小朋友建立習慣｜譚鴻昌

2. 低於現在年齡的繪本

如果是符合寶寶年齡的繪本，相對應的深度會讓寶寶有太多思考，所以應選擇低於孩子現有年齡的簡單繪本，搭配平淡沒有起伏的語調和音頻，讓寶寶逐漸出現睡意。

3. 去除環境干擾

去除引發孩子好奇的聲響或干擾，例如：房間外的電視聲音、減少來自其他家人活動的聲音等，讓寶寶能專心在媽媽營造的入睡氣氛中，若有需要，建議爸爸也可以暫停手邊活動，陪孩子睡一下，待孩子入睡後再進行未完的工作。

相關文章：兒童睡眠｜小朋友睡眠一個小習慣 隨時影響身高、增加近視機會

+ 4

4. 滿足未完成的需求

對2～3歲的寶寶來說，如果遊戲進行到一半被帶入房間睡覺，他可能會掛心未完成遊戲，如：積木才排到一半、機器人的動作未完成等，此時建議家長在帶孩子進房睡覺前，要預留讓孩子完成遊戲或讓遊戲告一段落的時間，例如：2分鐘後、鬧鐘鈴響後，讓孩子有預期「要去睡覺了，手邊的遊戲要先中斷」的心理準備，否則容易會出現不甘願而大哭、捨不得睡覺的情況。

5. 充分放電

在白天清醒的時間，可以多安排寶寶運動或進行體能活動，如：寶寶游泳、寶寶體操等，或是帶到附近有戶外遊樂設施的公園，讓寶寶盡情遊戲，使體力充分消耗後，夜晚更好入睡。

相關文章：睡眠習慣｜孩子常晚睡易患焦慮憂鬱 3個小秘訣助輕鬆入眠

+ 7

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：帥哥抱枕陪睡，寶寶秒安靜，網友笑倒：跪求爸爸心理陰影面積！】