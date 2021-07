培養固定睡眠習慣助提升認知能力　4點幫小朋友建立習慣｜譚鴻昌

上一篇講到孩子在六歲之前睡眠習慣的重要性。今次與各位家長分享如何幫助我們的孩子建立睡眠的良好習慣。根據一個英國全國性的研究顯示,孩子在3歲時能培養出固定上床睡眠的時間,在他們7歲時,他們的認知能力測試中都有較高的分數。而在香港本地研究亦有相似的發言。



既然固定就寢時間有如此重要性,我們作為家長應如何幫助2至3歲的孩子建立睡眠習慣呢?

根據臨床心理學家Christophersen及Mortweet的建議,家長可嘗試遵從以下四點:

首先,在就寢時間前30分鐘我們應避免讓孩子進行激烈的活動。例如運動、看緊張的影片等。

其次,家長可以嘗試每晚在孩子睡覺前,與他們進行一些固定的睡前活動,例如在床上聽輕鬆的音樂、講故事、關掉電視或手機等等。這些固定的睡前活動的重點是要讓孩子知道完成此類活動後,就是睡眠時間需要乖乖入睡。

另外,家長可以透過說話提醒孩子睡眠時間。例如「現在是9時,是睡覺的時候!明天再跟你聊,早點休息」。

最後,作為家長通常都會遇到孩子有時候不想睡覺,原因可以有很多,例如害怕自己一個睡覺、肚餓等等。但如果孩子嘗試游說家長,希望我們多陪伴他們一會,這個時候,家長應盡量避免妥協,因會破壞與孩子原本定立的睡眠習慣。不過,若孩子需要較多時間才能入睡,家長可提供彈性選擇,「因為你不舒服,爸爸今晚可以陪多你10分鐘。現在是9點,我陪到你9點10分就要睡覺了。」

作者:譚鴻昌(註冊社工及認證家長教練)

