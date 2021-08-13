Wakesurf │新興水上活動無繩滑水5歲都玩得　教練：可訓練毅力！

近年興起無繩滑水（Wakesurf），不少家長趁暑假帶同小朋友玩，無繩滑水是滑水（wakeboarding）與衝浪（surfing）結合的水上活動，靠船尾產生的浪花產生動力，玩者手拉繩踏板上水，當身體能夠穩定控制滑水板後，便可鬆開繩索，利用身體平衡控制方向、速度，也能造出不同的花式動作。教練Rekka指小朋友一般5、6歲已可以玩無繩滑水，只要有教練陪同，並穿上救生衣，有足夠的安全措施，即使不懂游泳也可以玩。

攝影：羅君豪

攝錄：黃慧雯

剪接：李紫銘



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無繩滑水與傳統滑水除了滑水板的設計不同，傳統滑水需要穿上固定在滑水板上的鞋，而無繩滑水只需雙腳站在板上，滑水板上沒有任何固定器，要靠身體及雙腳保持平衡，而兩者唯一共通點是同樣要靠繩子的拉力站起來。

無繩滑水愈來愈普及，其中一個原因是這項運動體力消耗不算大，對新手而言較易上手，特別是小朋友，加上其玩法彈性多變，在掌握了基本技巧後，就可以學習不同的花式。香港現時有不少地點可以，港島區包括淺水灣、深水灣、大潭，新界區有大埔、馬鞍山，而西貢則是較熱門的滑水地點。

無繩滑水最難是放鬆身體

去年暑假初次接觸無繩滑水、現年9歲的Alex，與12歲的姐姐Catherine玩了幾次之後，就愛上這項運動，今年暑假更一星期玩2至3次。「去年第一次玩無繩滑水，覺得好很好玩，更喜歡上這項運動，學習的過程中有很多挑戰，最大難度是玩的時候要身體放鬆才可以做到更多的花式。」Catherine說。

滑水學校Wakevolution教練Rekka指，無繩滑水是近年大熱的水上活動，一般在5至6歲起已可以玩，「如果年紀再細少少，教練會抱着小朋友一起落水，讓他們感受一下，亦建議過程中家長陪同，最好可以落水，有鼓勵小朋友的作用，令他們更有信心不會害怕。」Rekka說雖然建議懂游泳的小朋友玩會更好，但其實不會游泳的也沒有問題，「因為我們會有一個瞭望員在船、有救生衣，有足夠的安全措施確保小朋友的安全。」他說。

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教練Jethriel指所有初學者，所用的滑水板都會選擇較大及重身的，「初學用的滑水板板底的尾舵會較多，相對較穩定及浮力大，小朋友較有安全感。初學時時會先學追浪、控制滑水板向前向後，到技巧成熟後後需要再換皮，會換板身更薄更輕的，靈敏度會較大，可做出不同的花式。」

教練：可訓練小朋友獨立及毅力

一般小朋友學多久才可以成功踏板上水，Jethriel指每個小朋友也不同，有的大膽、不怕水，且較熟水性的第一堂已經可以踏板上水及放開繩，一般小朋友平均1至2堂已經可以踏板上水。

Jethriel強調玩無繩滑水可以訓練小朋友獨立及毅力，「玩wakesurf最緊要不怕跌，因為過程中會成日跌，我們經常說，每一次跌都是有原因，他們要從錯誤中學習，明白自己錯在哪裏，下次不要再犯同一個錯。」他說。

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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