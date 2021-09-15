消委會｜22款嬰幼兒潤膚乳含致敏香料　Aveeno含歐盟禁用香料

很多父母都會為嬰兒幼嫩的肌膚抹潤膚乳，假如孩子有濕疹，這步更是每天必做的步驟之一。消委會測試了市面40款嬰幼兒潤膚乳，發現價錢由12元至318元不等，其中22款驗出香料致敏物質，其中1個樣本更驗出含有歐盟禁用的香料物質。該會亦提醒，標榜「甜睡」、「安睡」功效的潤膚乳或含有薰衣草香味，香味或由香料致敏物質散發，家長宜小心留意香料成分。



消委會測試40款嬰幼兒身體潤膚乳總評



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潤膚乳價格差異大

消委會測試了40款主要供嬰兒使用的身體乳液或乳霜，其中15款稱可以同時使用於面部和身體，其餘則主要用於身體皮膚或沒有特別說明。每支/瓶售價由12元至318元，參考海外研究每次為0至3歲嬰幼兒塗抹全身的用量為3.7克，即每次花費0.1元至7.7元不等，差異極大。

是次測試有12款表現理想，其中7款說明可用於面部和身體，每次花費1.1元至4.6元；另外5款說明只適用於身體部分，平均花費更便宜，每次0.3元至2元。

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1樣本檢出禁用香料、香料致敏總和最高

消委會從22個樣本中檢測出香料致敏物質，總量為0.0018%至0.45%不等。含量最多的是美國產品「Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕液」（售價$99），香料致敏總和為0.45%，共驗出8款香料致敏質種類。

22款測出香料致敏物質



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而有1款更驗出歐盟禁用的香料物質「新羚蘭醛」（HICC），為致敏性高的致敏物，亦是被消費者投訴最多的香料物質之一。近年有海外兒科醫生或皮膚科醫學研究提出，HICC是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏源之一。而「Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕液」亦同樣檢出含有HICC，更同時驗出接觸性致敏物「羚蘭醛」（BMHCA ），這種物質未有足夠安全數據，並將預料在歐盟禁用在化妝品配方之中，該公司回應指11月將推出新配方。

為加強對嬰幼兒的健康保障，消委會建議有關生產商取締HICC和其他欠缺足夠數據支持的香料物質，亦建議家長停用含有相關物質的潤膚產品。

薰衣草香味成分或致敏

市面有不少潤膚產品另有標榜「甜睡」、「安睡」、「令人放鬆」和「Relaxing」等字眼，經測試後，9款有以上說明的產品具薰衣草香味或相關成分，全部驗出香料致敏物「芳樟醇」，其中8款同時驗出「檸檬烯」，其中以「JACK N' JILL天然保濕乳液」和「CALIFORNIA BABY金盞花親膚乳液」含量最高，分別有0.11%和0.19%。

消委會建議家長須特別留意有這2種物質的產品有效期，因為物質經氧化可形成較高致敏性，亦有機會滋生微生物，衍生出氧化物。故家長不應在嬰幼兒身上使用任何過期的皮膚護理產品。

15款樣本沒有檢出香料致敏源和人造麝香



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選「無香料」產品減低嬰幼兒過敏

香港醫學會會董及皮膚科專科醫生陳厚毅表示，最有效減低嬰幼兒出現皮膚過敏的方法是自年幼階段起減少或避免接觸致敏源，建議家長在選購產品時先查閱成分列表，確保產品不含常見的致敏物質或刺激皮膚的成分，例如香料致敏物和特定防腐劑。已知香料過敏的人士和患有濕疹或哮喘的嬰幼兒，宜選用無香料的產品。

如果家長想避免嬰幼兒接觸到香料致敏物質，消委會建議不應盡信產品的相關聲稱，而要細閱成分列表，確保產品不含香料致敏源或可能含有相關物質的精油成分，例如薰衣草精油（Lavender oil）和橙皮精油（Orange peel oil）。

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按圖即睇12款蠟筆總評：

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按圖即睇12款蠟筆特定元素遷移量：

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按圖即睇12款蠟筆PAHs含量：

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按圖即睇7款手指顏料測試總評：

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