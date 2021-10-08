黑雨｜放學回家鞋襪全濕必學5招快速乾鞋　中醫推介3款食療防著涼

天文台在今日（8日）中午11時45發出黑色暴雨警告，正值學校放學時間，小朋友難免全身濕透，一冷一熱更容易著涼，小朋友將鞋子弄濕，爸爸媽媽可以怎樣做才能把濕透的鞋襪弄乾？坊間有不少濕鞋快乾法，能夠加快弄乾鞋子，媽媽們必學！註冊中醫師胡凱淋特別針對現時大雨突襲的情況，推薦大家製作以下3款食療，有焗茶、湯水及粥，有效預防著涼感冒及濕壓熱伏。



下雨天到處都是水窪，小朋友上學如果忘記穿上雨靴，就很容易弄濕鞋子，狼狽不堪。回到家中脫下濕漉漉的鞋子，若果不馬上弄乾鞋子，隨時第二日不能夠穿，甚至產生異味！

若想擺脫窘境，不妨用以下5大方法，快速弄乾鞋子！

+ 1

🔼🔼🔼🔼中醫推介３款湯水，可增強小朋友抵抗力👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻多校爆上呼吸道感染 中醫教煲3款滋潤護肺湯水 增強抵抗力防病👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

中醫推介3款食療防著涼

註冊中醫師胡凱淋特別針對現時大雨突襲的情況，推薦大家製作以下3款食療，有焗茶、湯水及粥，有效預防著涼感冒及濕壓熱伏。

胡凱淋醫師說：「突如其來的暴雨，真是殺路人一個措手不及，即使有雨傘亦難逃濕身，衣服濕透，又未能及時更換，回到室內再吹冷氣，就很容易著涼感冒。所以由初起感冒、增強抵抗力及落雨後的不適，介紹大家3款食療，當中有一個最細兩歲以上已可以食用。」

對於雨季的來臨，胡醫師建議不論大人或小朋友，也要增強抵抗力，「預防突如其來的風寒濕邪，即使不幸淋雨濕身，亦能減少患感冒機會。大雨過後出太陽，但在太陽曝曬下，濕氣未散，空氣中瀰漫著一偏雨點，再加上太陽曬著，空氣特別悶熱，呼吸不暢。中醫稱這種情況為『濕壓熱伏』，濕氣壓著，令熱氣墊伏，難以疏散熱力，使人不適。」

胡醫師建議不論大人或小朋友，即使不幸淋雨濕身，只要增強抵抗力，也可以預防突如其來的風寒濕邪，減少患感冒機會。資料圖片:梁鵬威攝

點圖即睇3款適合雨季食療：

+ 12

註冊中醫師胡凱淋

🔼🔼🔼🔼想煲多兩款湯水飲，睇埋「寒露」節氣推介👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻24節氣寒露│ 推介2款適合全家潤肺甜品 中醫建議按一個穴位強肺👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

謝醫生建議「寒露」後，可多吃以下5款潤肺食物，有效預防乾咳和皮膚乾燥。

（謝嘉雯中醫提供圖片）

另外，謝醫師推介家長製作以下「寒露」食療:

按圖即睇另一款「寒露」食療: