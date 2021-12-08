聖誕兒童餐｜海港城5間餐廳推聖誕兒童飛機餐　邊食邊DIY聖誕掛飾

要說這兩年最大的遺憾，相信不少家長及小朋友心中的首位必定是因疫情而無法出國旅行！臨近聖誕，既然今年仍是無緣出國，不妨和小朋友來吃個儀式感滿滿的「飛機餐」。海港城5家精選餐廳推出「聖誕限定兒童飛機餐」(Biscuits Class Kids Meal)，讓他們透過各國美食發揮想像，幻想飛往意大利、美國、日本及韓國！



各國美食用飛機餐托盤盛載

5家精選餐廳包括Cucina、Da Filippo Trattoria、Dan Ryan’s Chicago Grill、J.S. Foodies及奇納百川Kinabaji Korean Café & Restaurant推出的「聖誕限定兒童飛機餐」均以飛機餐托盤盛載。

餐單方面亦非常豐富，包括不同國家的地道特色主菜、甜品及飲品。例如Da Filippo Trattoria的聖誕限定兒童飛機餐更有自家製的意大利雪糕提供，小朋友一定喜歡！

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食兒童飛機餐送企鵝掛飾

家長若有意帶小朋友往海港城享用「兒童飛機餐」，小朋友屆時更可獲贈海港城「Christmas Terminal」的「曲奇」行李牌或多用途掛飾乙個，以及DIY「曲奇」企鵝立體摺紙聖誕掛飾，讓小朋友可以寫上自己的願望並掛於家中的聖誕樹上。

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