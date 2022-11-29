胃酸倒流｜嬰孩嘔吐、餐後哭泣要留神　餵食後這樣做可減不適風險

很多寶寶有時候會嘔吐，一天甚至會吐好幾次。但是嘔吐可能會導致其他問題或伴隨其他症狀，嘔吐可能是因為酸液回流引起，又稱作胃酸倒流（Gastroesophageal reflux disease，簡稱GERD）。

文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



嬰幼兒的胃酸倒流症狀

一般常認為只有成人才會胃酸倒流，但其實嬰幼兒也可能會有胃酸倒流的狀況，常見的症狀包含：

．時常嘔吐

．持續咳嗽

．胃口喪失或有飲食問題

．吃飯時或飯後會哭泣

．心灼熱、脹氣或肚子痛



嬰幼兒胃酸倒流的原因

當胃中的食物及胃酸回流到食道時，就稱為酸液回流。大多有這種情況的小寶寶都很健康，會發生這樣的情況只是因為他們的消化管道還不成熟。小朋友一出生就伴有胃酸倒流的情況，對比較大的小孩來說，胃酸倒流的根源和嬰兒及成人不同，很多案例都是胃和食道間肌肉的瓣膜放鬆或是瓣膜底下的壓力過大。

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嬰幼兒胃酸倒流的診斷

一般而言，醫生會依照家長描述以及兒童疾病史來診斷酸液逆流的狀況，特別是如果這樣的症狀一再發生，而且已經造成不適。小朋友有時候會需要更多測試，例如服用鋇劑（Barium swallow）上腸胃道攝影檢查、pH探針法或上腸胃道內視鏡等。

嬰幼兒的胃酸倒流如何治療

透過生活習慣的改變，能幫助受胃酸倒流所苦的小孩，當然別忘了先諮詢兒科醫生。

嬰兒：

．讓嬰兒的頭高於嬰兒床或搖籃

．餵食完後直立抱着他們約30分鐘

．調整餵食的模式



至於是否可以在奶瓶裏加入麥片等食材，或提供固體食物，需經由兒科醫生同意。

較大的兒童：

．讓頭部比床高。

．吃完飯後保持直立至少2小時。

．讓孩子一天少量多餐，而不是吃3次大餐。

．限制會讓酸液回流惡化的飲食攝取。

．鼓勵孩子定時運動。



若狀況很嚴重或是沒有改善，醫生可能會建議使用如西甲矽油（Simethicone）以及碳酸鈣（Calcium carbonate）等制酸劑。醫生可能也會開立讓胃部分泌較少胃酸的藥物。

大致來說，制酸劑和抑制排氣的藥物都很安全。不過如果使用很高的劑量，制酸劑可能會導致拉肚子等副作用。若小孩長期服用高劑量制酸劑，他們會有很大的可能發生骨頭變得軟脆的狀況（如：礦物質化 Mineralization或佝僂症 Rickets）或維他命B12缺乏等病症。

嬰幼兒的胃酸倒流手術

多數的小孩不需要接受胃酸倒流手術。然而如果小朋友已經接受過其他治療方式都沒見效，或是有呼吸問題、肺炎或因為胃酸倒流引發嚴重的問題，則手術可能對您的孩子有幫助。但就如同任何手術，接受胃酸倒流手術也有風險，應和醫生討論。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：嬰幼兒胃食道逆流！父母秒懂怎回事】

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