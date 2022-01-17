按語言能力因材施教　新會商會學校推「配對等級英文閱讀計劃」

上環一向是一個中西文化匯聚、歷史與創新交融的社區，這份別樹一幟的魅力吸引了不少遊客慕名來訪。這裏有一間特別的學校，一直投放很多資源，促使本地學生和外藉學生可以無分彼此、打成一片，這間小學就是新會商會學校了。

【文章由新會商會學校提供】



所謂「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」新會商會學校校舍面積雖然不及新型校舍大，但亦因為這樣，拉近了老師與不同文化背景學生的距離，自然地營造粵英雙語學習環境。

就如學校裏有一位金髮學生叫衛愛莎，就讀三年級，她最喜歡英文、數學和體育。愛莎和其他同學有些不同，她是英法混血兒，別以為她只會說英文，她同樣能操流利的中文。愛莎為何能擁有良好的中文能力呢？是因為學校老師能夠體貼地照顧她的學習差異，按她中文水平需要，循序漸進地給予適合她閱讀的中文繪本圖書，這樣，愛莎不但可以在輕鬆的氣氛下學習，而且有助豐富她的中文詞彙，更能夠培養她喜歡閱讀中文書籍，在短時間內有顯著的進步。愛莎回看自己在入讀新會商會學校之前，她只懂得幾個簡單的中文詞語，現在她已經判若兩人，甚至能夠靈活運用成語了。

愛莎的同班同學葉諾恆，是本地學生。諾恆最喜歡跑步，他剛剛在英文朗誦節取得良好的成績。愛莎和諾恆兩位不同國籍的小朋友，有著不同的中英文語文基礎水平，他們的中英文閱讀目標都有不同，但是恰如其分的挑戰，也能令他們愛上閱讀。

學校推行了一個英文圖書閱讀計劃(SEES Programme)，它把圖書按深淺程度分成多個不同的級別。諾恆在一年級時，看的圖書是Grade D，現在三年級已升至Grade K了。愛莎和諾恆對自己在英文方面的進步都感到很滿足，是因為學校培養了他們閱讀英文圖書的興趣。此外，諾恆對於運用英語溝通不會感到害羞和畏縮，是因為愛莎經常會用英文和班上的同學對話，這樣諾恆輕鬆地提升了運用英文對話的能力。

在新會商會學校裏，縱使在同一個年級，每個學生都有不同的語文程度，老師會為每位學生度身訂造不同的閱讀目標，這正是源於學校因材施教的理念。

學校的英文閱讀計劃(SEES Programme)，是按圖書的深淺程度，分為29個等級，由AA到ZZ，每一個等級都約有一百多本圖書。英文科任老師首先會按學生閱讀的興趣和能力進行評估，為他們配對等級，然後為他們提供合適的圖書。

英文課程編排每星期都有兩堂的英文閱讀課，在上英文閱讀課時，外籍老師也會因應學生的水平分組，大約分成三至五個小組，大家一起討論故事內容。學校英文課的師生比例也頗高，因校方希望學生能得到多些學習上的支援。一般學校在英文課時，師生比例大約1:27，有些學校支援會好一點，可能是1:12 或者1:13，但新會商會學校希望對學生在學習英文時能有更多的支援，所以師生比例約為1:9。

學校的閱讀計劃除了在課堂中進行，也希望能繼續延伸在家中進行，促進家校合作，家長抽時間與小朋友一起閱讀，從而培養親子閱讀的時間，這個英語閱讀計劃是通過網上閱讀的，當學生遇到不懂的英文生字，可先聆聽網上已錄製好的外籍人士聲帶，然後跟着朗讀。學生也可以錄音並發回給外籍老師，老師會給予回饋。這樣可以改進學生們的聽說英語能力及掌握到更標準的發音。

除了閱讀對學習語言重要之外，學校也會營造良好的語言環境，讓學生在日常有機會多運用和多練習外語。學校有一些外藉同學，這是很好的雙語環境，讓本地學生和外藉學生日常互相交流之下，彼此的中英語能力雙雙得到提升。學校定於每個學年、每一個班級都有中文和英文話劇表演，目的是通過這些平台，能提供多些機會讓學生運用中英文去表達，從而提升他們的語文能力。以往有些學生在低年級時，雖然英文的表達能力未夠好，但經過多年參與英文話劇表演後，到高年級時，學生無論發音和表達技巧也有顯著的進步。

總而言之，學好語言，目的不是只為考試取得高分數，而是能與人溝通和表達自己，這是一把開啟不同世界的鎖匙。

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