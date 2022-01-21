玩古代民間遊戲 投壺、套圈圈　聖嘉祿學校集古村活動認識古文化

位於中西區的聖嘉祿學校一向積極弘揚中華文化，本年度與校外機構合作舉辦「校園集古村」活動。紅色的燈籠高高掛、彩色的旗幟飄飄、各式各樣的攤檔，成了一個古代民間市集。

【文章由聖嘉祿學校提供】



「校園集古村」重現古代人當時最流行的民間遊戲，如投壺，套圈圈，做香包等……同學們都玩個不亦樂乎！活動最精采的莫過於國粹文化的川劇變臉表演。表演者鄺師傅有超過十年表演變臉的經驗，他在五分鐘內變出廿幾款臉譜，不管喜、怒、哀、樂等表情鄺師傅都能夠在一剎那間變化出來。如此精采的表演，看得老師及同學們都目瞪口呆，均報以熱烈的掌聲。

課程主任馮主任認為，此次活動非常有意義，讓同學置身古代市集，體驗穿越古代中國的感覺。為了令同學更投入古代的生活，同學在玩遊戲之前要先到村口的銀號錢莊，領取古代貨幣，才可以玩攤位遊戲呢！同學更可換上大會所準備的古代服裝，化身古代人物參與活動。市集的攤位包括書法、踢毽、製作麵粉公仔等，同學使用古錢體驗工作坊和古代遊戲，讓他們透過有趣的互動深入了解中國文化。場景佈置非常有心，最引人注目的是擺放在市集正中央的大紅花轎，同學們都搶著坐上轎內拍照，一嘗當古代新娘之餘，亦使同學對古代婚姻有更大體驗！另外，集古村巿集內安排的可愛角色豬八戒與同學打成一片，同學們爭著和他聊天拍照，好不高興！

在古代手工藝製作工作坊中，如低年級同學在班主任的指導下製作臉譜或撥浪鼓，同學們的創意甚高，也能用顏色來表達不同臉譜表示不同的表情；高年級同學則製作蹴鞠和中國結。活動主任何主任則認為，這次活動把古代很多已被現代人遺忘了的國粹文化表演及民間工藝再次展現在同學眼前，讓同學們從體驗中學習中國文化，引發他們對傳統文化的興趣及啟發他們多角度欣賞傳統藝術，不論老師、家長及學生都覺得此次經歷十分難忘！

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