小學疫苗接種率達7成可全日面授　校長：會先發問卷了解家長意願

政府早前宣布，年齡介乎5歲至11歲的兒童可以分別於1月21日起起接種科興疫苗或於2月16日起到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。教育局昨日（24日）向全港學校發通告，公布有關5至11歲兒童接種疫苗的安排，並將參照中學恢復全日面授課堂條件，在小學亦實施相同措施，只要學校全體或個別班級接種率達70%便可進行全日面授課堂及其他活動。



教育局的通告指，為了方便同學接種，小學可安排「疫苗資助學校外展」(即醫生到校外展接種服務)、學校以團體預約形式到社區疫苗接種中心、學校以團體預約形式到衞生署轄下指定的學生健康服務中心、新冠疫苗流動接種站到校外展以及學校以團體預約形式到兒童社區疫苗接種中心，合共五個途徑安排學生集體接種。而五種途徑均有科興疫苗提供，復必泰則只有二個途徑提供接種服務，而每次外展接種疫苗人數至少為150人。

🔼🔼🔼兒童新冠疫苗計劃早前開展，首日情況係點？👉🏻👉🏻👉🏻5至11歲學童即日起可接種科興 4間接種中心暫未見家長攜子女打針👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

已完成接種圖中一種相關疫苗並超過14天的學生達 到全校學生人數的70%便可進行全日面授課堂及其他活動。

將軍澳循道衛理小學校長林德育

校長：即使接種率達7成仍要考慮整體

將軍澳循道衛理小學校長林德育指， 學校先會將關於兒童接種疫苗的資訊提供給家長參考，稍後的時間學校也會發出問卷了解家長安排學生接種疫苗的意願，如果願意安排學生接種疫苗的家長超過教育局所定的數目，即150人或以上，可以用學校團體預約或者預約新冠疫苗流動接種站到校外展服務，學校會因應相關的數據做出相應的決定。

他補充，屆時如果學校學生接種的數目達到符合全日面授課堂的條件，學校在這基礎上，會考慮整體、本區疫情的狀況，學校防疫措施、學生午膳安排等情況進行考慮會否申請全日面授安排。林校長明白疫情下家長及學生也不容易，他直言：「學校仍會盡最大的能力讓學生在學術或生命上有所增益，不斷成長，讓孩子明白在困難中如何找尋出路，最壞的時代也可以最好的學習機會。」

家長接種未達7成 回復全日有難度

福建中學附屬學校校長徐區懿華

教育局早前公布在學校推行「疫苗氣泡」安排，福建中學附屬學校當時也發出通告收集家長接種資訊，方便安排同學的接送程序。校長徐區懿華透露，當時收集到全校共有400多個家長或監護人有接種疫苗，而全校有700位學生，因此她認為校方能回復全日面授的機會渺茫：「家長的接種也去不到７成，小朋友要相當長時間才有機會去到７成。」

🔼🔼🔼對子女是否適合接種疫苗，不如多詢問醫生或藥劑師意見👉🏻👉🏻👉🏻政府擬推5至11歲學生接種科興疫苗 藥劑師分析2類兒童不宜打針👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼