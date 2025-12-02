免費教材｜6個幼稚園至初中學習資源網頁　在家輕鬆溫習中英數常

現時網上有不少的免費資源可以讓小朋友有趣味地學習，溫故知新。我們推介6個網站，都能免費下載或在網上進行練習，家長可以因應學生的年級和課程為他們挑選，鞏固知識。



01親子免費學前幼兒工作紙教材

01親子在網上推出了免費學前幼兒工作紙教材。幼兒早期發展和學習，有助嬰幼兒從早建立堅實的能力基礎，其主要發育成長範疇包括體能發展、社交發展、情緒發展、語言發展和認知發展。

家長可以善用閒暇時間，幫助孩子訓練各項能力！做練習時可以分幾節完成，沒有壓力又可以邊玩邊學。同時可訂立「每日小挑戰」，讓孩子習慣按步驟完成任務，慢慢提升專注力和耐性。

幼兒教育教材預覽

1. 幼教工作紙運筆訓練2：直線配對

孩子在畫線、描線、剪線時，需要用眼睛觀察，同時進行手部動作，能訓練他們的手眼協調能力，對日後學習寫字、繪畫有幫助。剪紙時要用手指、手腕來進行細微的控制。當他們沿著線條慢慢剪，或者要保持筆尖在線條上，就能自然地鍛鍊到小肌肉的發展，並建立肌肉記憶。

2. 認識動物海報 Learning About Animals

盡早接觸不同詞彙，有助提早習慣雙語的語境。同時能夠促進認知發展，因為理解一個概念的前提，就是要先掌握描述該概念的詞語，例如「動物」、「水果」、「顏色」等。透過詞語，孩子可以將事物分類、建立關聯，逐步拓展對世界的理解。

3. 顏色配對練習：進階版

學習顏色可以提升視覺辨識能力，連結視覺與語言。初初學習顏色時，孩子會先用視覺來辨識，之後他們會開始學習用語言來表達顏色，將圖像轉化成語言，這過程有助鞏固「物件、顏色、詞語」之間的聯繫。

（進入網站）

下載流程：

1. 打開由 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 「免費教材｜學前幼兒工作紙教材」 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

2. 預先下載「香港01」APP以確保下載過程暢順，按指示打開電子票，並進入互動頁，即可查看2至6歲幼兒工作紙並下載。

01親子免費升小工作紙教材

01親子在網上推出了免費升小工作紙教材。小朋友即將升上小一，家長這段時間可以安排一些貼近課堂內容的教材，陪孩子多做練習，幫助他們熟習小學的答題方式，慢慢建立信心，同時加強他們的語文表達、閱讀理解、基礎數感等能力。

在準備階段，孩子需要具備基本的控筆能力，除了訓練小手動作，也要對文字有初步的了解，理解字是如何組成的，也要對簡單常見的文字有初步認識，為日後書寫打好基礎。小朋友也要具備基本數感，包括能夠數數、比較大小、認識簡單圖形，並初步掌握時間、金錢和日常度量的概念，為日後的運算和解題建立基礎。

透過完成教材，小朋友可以熟習答題方式，不會一開始就手足無措，同時又能鞏固語文和數學基礎。完成練習後，他們也會提升自信心，升上小學後就更容易投入課堂。

升小教材預覽

1. 筆順練習4：天氣（雨、風）

小朋友學習筆順可以幫助認字，他們在做練習時，要一步步順著筆劃書寫，只要多練習，他們就會慢慢寫得工整，也會更留意字詞的筆劃。他們在寫字的過程中也要非常專心和有耐性，可以訓練他們的專注力。

2. 英文指示詞this和that 1：基本解釋

小朋友要打好英文基礎，一定要掌握常用的基本字，例如不同的指示詞、代詞等。這些字雖然簡單，但其實很容易混淆用法。小朋友可以透過練習分清遠近、單數複數，或者人和物件等不同情況對應的字詞。只要掌握了，他們在表達英文時就會變得自然流暢，也為學習文法打好基礎。

3. 認識平面圖形2：數數多少邊

（進入網站）

下載流程：

1. 打開由01空間寄出的訂單電郵, 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

2. 預先下載「香港01」APP以確保下載過程暢順，按指示打開電子票，並進入互動頁，即可查看升小工作紙並下載。

免費小學中英數練習

因應學生在家學習的需要，新雅出版社在網上推出了適合幼稚園、初小至高小的中、英、數練習，並提供免費下載。一般在網上很難找到免費的中文閱讀理解工作紙和常識工作紙，這個網站亦能下載，而且能配合本地學校的學習進度。

（進入網站）

另一個中小學普遍採用的牛津大學及啟思出版社，亦有在網上提供中文、英文、數學和普通話的公開學習資源。不過，部分的資源僅限會員使用，家長可以嘗試登記成為會員，部分則可以在網上直接進行練習和對答案，十分方便。

（進入網站）

農曆新年知識

快到農曆新年，想小朋友對傳統節日和習俗有更多的認識，除了和他們一起閱讀繪本之外，也可以利用網上的資源，例如影片和活動工作紙，增加學習趣味和加強記憶。

幼兒在家學習資源

年幼的小朋友對學習資源要求更高，家長假如需要習字卡、中英文寫字練習、親子遊戲也可以到這個網頁參考。不過，此網頁沒有按學習階段分類，家長需要自行判斷子女的學習進度和需要來選擇資源。

（進入網站）