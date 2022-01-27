台媽把獅子公仔洗成綿羊令女兒崩潰　教你6樣物品不宜放入乾衣機

新年大掃除，很多人都會趁機把小朋友的毛公仔一併拿去清洗，洗走塵蟎也能舒緩小朋友的鼻敏感。不過，早前台灣有媽媽把女兒的獅子公仔洗完再烘乾，竟然把雄糾糾的獅子洗成綿羊了，女兒看後也忍不住崩潰。乾衣機雖然節省了烘乾衣物的時間，但並不是每件衣物都能使用啊，不少用家都曾誤用而得到髦毛娃娃或縮水衣物呢，一起來看看有哪6樣物品不宜放入乾衣機吧！



台灣有媽媽在Facebook群組「生活大改造」中發文，表示不小心把女兒的獅子毛公仔改造了。因為她拿公仔去清洗再烘乾，結果柔順的鬃毛都縮成髦毛了，雄糾糾的獅子慘被洗成綿羊！女兒看到後崩潰，媽媽急問有沒有方法復原，暫時只能哄騙女兒「公仔去了燙頭髮」，但女兒並不接受，還怒瞪了媽媽，而且眼泛淚光。

烘乾了之後的模樣：

這位媽媽後來告訴女兒，髦毛獅子在網上也有很多喜歡，但女兒還是不情不願地說：「好吧，獅子可能會有一點臉紅，可是牠還是不要這個髮型。」不過，慳家的女兒也不要再買一隻新的獅子。

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6樣不宜放入乾衣機的物品

1. 含海綿乳膠、橡膠或蠟質的物件：在高溫下會變形、溶化，過熱的話甚至會著火。

2. 人造纖維、蠶絲、真皮、麻紗：高溫烘乾後會失去光澤、脆化，影響衣物的結構和完整，可能不能再穿了。

3. 貼身衣物：例如泳衣、內衣和運動衣物，有機會因拉扯而變形，又或者會縮水，導致不能再穿。

4. 含金屬或小配件：在乾衣的過程中有機會鬆脫，或是撞擊滾筒致損壞，又或是牽扯到其他衣物。

5. 含刺繡圖案的衣物：或會破壞刺繡部分。

6. 羊毛、羽絨、純綿衣物：這類衣物宜細看洗滌標籤，大多不宜高溫乾衣。

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