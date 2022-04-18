90%兒童心臟病成因不明　川崎症乃常見後天成因｜兒科醫生潘錦霞

兒童心臟病問題可分為先性與後天性，而先天性的心臟問題包括心房間隔缺損或心室隔缺損法洛氏四聯症主心瓣狹窄和大動脈導管未閉等等。後天性的心臟病包括最常見的川崎症，風濕性心臟病或心肌炎等等。



在媽媽懷孕時發現稱為「先天性心臟病」，而在出生後發現的是「後天性心臟病」。絕大部份的在兒童期發現的都是先天性心臟病，而先天性的心臟病會在媽媽懷孕八週內發現。 大約百分之九十的先天性心臟病病因不明，而極少數的先天會是媽媽懷孕懷孕期間受到病毒感染或基因或染色體出現問題所致。而後天性的心臟病會在兒童成長的某個時期出現，或因為病毒或藥物引起心肌炎而引發後天性心臟病。

90%兒童心臟病為先天性。(photo-ac)

先天心臟問題成年後持續和治療方法

先天性心臟病問題如果未能在年幼時及早發現就會持續到成年。如果是一些輕微的心臟問題可以建議可先觀察一下，輕微的心臟問題包括房室瓣較小和心律早搏等等這些情況可以先觀察不需要以藥物或手術治療。

而治療方法可分為藥物和手術兩種，如果出現心律不正、心漏症和後天的心肌肥厚影響了兒童做運動的能力較弱經常出現頭暈或氣喘可以考慮使用藥物治療。如果是一些比較嚴重的心臟問題醫生與家長會討論清楚才進行手術因為心臟手術有比較高的風險。一般情況如果能夠以微創手術解決問題就會用微創手術，如果不能用微創。有一些情況下必需做開胸手術。最重要的是以兒童的身體情況為最重要的考慮因素。

兒童心臟病如未能及早發現延續到成年。(photo-ac)

川崎症乃常見後天心臟病成因

對幼兒來說最常見的後天性心臟病是川崎症，通常會在幼兒六個月至五歲時發現。現時川崎症成因仍未能百份百肯定，已知的成因是身體產生抗體攻擊身體正常器官，川崎症的症狀包括發燒頸部淋巴性腫大出紅疹眼部結膜充血等等。川崎症會影響幼兒的心臟，有可能引致心臟微小的血管會出現血管瘤甚至脤大的情況。

另外後天性心臟病包括風濕性心臟病和心肌炎等等。家長可以從以下幾方面發現幼兒有後天心臟病。

如果出現以下症狀幼兒很有可能患上後天心臟病：

經常嘔吐食慾不振



經常氣喘或者容易疲倦



面部發紫



嚴重的話血壓會變低面部變白需要立即看醫生



家長如果懷疑小朋友心臟有問題建議家長帶他們去看「兒科心臟醫生」醫生會先了解兒童的病歷由出生到現在心臟有什麼問題。然後會建議小朋友進行幾類的身體檢查，例如「心電圖」觀察兒童的心率波動及心跳是否有規律。進行肺部X射線檢查兒童肺部有沒有積水及心臟陰影擴大等問題。如果再有懷疑就會進行兒童心臟「超聲波」能夠找到大部份心臟構造問題。