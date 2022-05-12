外傭人工水漲船高 $6,500月薪先請到人？ 專家指未來薪酬會回落

香港僱傭代理協會主席及海外僱傭中心行政總裁張結民早前表示，本港外傭供應緊張，現時聘用薪酬已升到六千至六千五百元，若要照顧長者或殘疾人士，叫價更高達八、九千元。外傭在薪酬水漲船高的情況下，「博炒」行為反而更少，這又是什麼原因？



月薪高達六千不會成為常態

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，由於現時菲傭及印傭也可以來港，並且隔離日數減至最少7日（外加７日居家隔離），更有資料顯示，四月來港的菲傭及印傭共超過六千人，是疫情兩年多以來最多的一個月，也有助解決「外傭荒」問題。

徐小姐身邊亦有不少僱主是在近期與家中的外傭終止合約，外傭薪酬相信會慢慢回落，惟獨是有部分僱主心急，加上在中介公司「口甜舌滑」的轟炸下，會出高於法定月薪$4,630聘用，至於會不會去到$6,500這個水平，便要視乎是完約還是斷約的外傭，如果是斷約的話，相信這個價錢不太合理。

聘用海外外傭可用法定價嘗試

在薪酬方面，徐小姐認為僱主在聘用海外外傭時，仍可嘗試用法定最低標準的$4,630嘗試；而完約外傭則可以考慮$5,000至$6,000水平之間；至於斷約外傭則要先了解其斷約原因，如果是剛來港工作數個月便終止合約，無論月薪是多少也不會考慮。

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職辭多於「博炒」

徐小姐直言，現時外傭「博炒」現象雖然仍然存在，但疫情下反而選擇辭職的更多。她說：「可能係外傭搵到份人工高啲嘅工，所以佢哋覺得唔太需要『博炒』去換一個月代通知金賠償及離港機票 。」

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比起薪酬 工作環境更重要

外傭對於工作環境的要求遠遠高於薪酬，亦導致了有時僱主即使願意出高人工也未必能順利聘用外傭。徐小姐認為，外傭都喜歡沒有「監察」的工作環境，例如僱主只有夫婦兩人，而且都要外出工作，這是外傭最喜歡的條件之一；相反，家中有全職家庭主婦都是外傭不樂見的。

除此之外，家中有多隻寵物、初生嬰兒、多名小朋友等、沒有獨立房間等，都是高薪酬也未必吸引到外傭的原因。曾有外傭向她透露，在疫情前，有家境不錯的僱主願意出月薪$8,000聘用，但因為僱主會長期邀約鄰居打麻雀，外傭需要服務至凌晨，最終也沒有接受這份工作。