九龍塘國際英文幼稚園再增1名學生確診　所屬班別未需停課

本日（25日）新增19宗學校確診個案，其中一宗再涉及早前累計6師生確診並局部停課的九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherine' s International Kindergarten），新增個案就讀其他班別。衛生防護中心早前到學校採集環境樣本，包括班房的桌面和空氣淨化機，樣本全屬陰性。新增個案就讀的班別未有其他個案及傳播，所屬班別不需停課，該署會密切留意情況。



早前累計6師生確診新冠病毒的九龍塘國際英文幼稚園，所屬的2個班級近60名學生需停課至本周五（27日），屬4月復課後首間局部停課的幼稚園。今日（25日）該校再添1名學生確診，就讀同層下午班的其他班別。由於個案集中於同一班房，衛生署相信與校巴無關，其他班級亦無發現新個案，但不排除他們是否有共用設施而傳染到，2個班級亦不曾有共同活動。該署昨日去學校取了6個環境樣本，包括早前感染群組課室的桌面、空氣淨化機、抽氣扇，全部樣本呈陰性。

新增個案的學生在本周一（23日）最後上課，當日下課後出現病徵， 傍晚快測呈陽性，昨天（24日）已沒上課及呈報。確診學生已注射兩針疫苗，家人並無病徵。學生就讀的班上共有28人，其他同學今日快測陰，同班5名教職師快測都陰。該署表示會密切留意學校的傳播情況，暫時未有新增班別需要停課，而學校亦已被要求徹底清潔及消毒。