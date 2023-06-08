小一叩門2023｜137間熱門小學叩門面試要求+日期｜附13大叩門名單

2023小一派位結果於今日及明日（6月7日及8日）公布，教育局日前公布獲派首三志願的滿意率達81.9%。如家長對於子女派位結果不甚滿意，家長亦能到心儀學校「叩門」，為子女爭取入學機會。全港官津小學收取「叩門」申請的日期和要求各有不同，下文羅列港島、九龍及新界多所熱門小學的「叩門」詳情，各位家長到心儀小學「叩門」前宜先了解。



曾參與統一排位的家長，將於六月七日至八日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。教育局上周（6月1日）公布今年派位結果的滿意率，獲派首三志願學校的兒童共16,688人，滿意率高達81.9%，是12年來的新高；整體滿意率方面，本年度自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的學童數目合計，滿意率為91.2%，比去年的88.8%上升2.4%。

睇清各校叩門要求

如家長想透過叩門，把握機會讓子女入讀心儀學校，家長應提前留意心儀學校的叩門申請日期、時間和條件。例如，部分熱門小學會優先考慮安排1-1-1（自行分配階段選擇該校及統一派位甲部和乙部均選擇該校為首志願）或1-1-0（自行分配階段選擇該校及統一派位甲部選擇該校為首志願）的申請者參加面試。

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叩門所需文件清單：

1. 學童出生證明文件副本

2. 學童證件相

3. 個人履歷（包括生活照、獎項及證書等）

4. 學童幼稚園成績表副本

5. 叩門自薦信

6. 自行分配學位申請表家長存根副本

7. 統一派位申請表家長存根副本

8. 小一註冊證副本（放榜後領取）

9. 父母/監護人身份證副本

10. 回郵信封（貼上足夠郵費）

除了以上十項必備文件，如有需要亦可準備以下文件：

1. 填妥的叩門申請表格

2. 學童領洗紙或受浸紙副本

3. 推薦信（校長或教會相關人士）

叩門前記得準備好所需文件：

最遲6月9日收到小一註冊證

若家長在6月9日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月10日至6月11日到指定的領取中心取回《小一註冊證》（屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁所載詳情）。