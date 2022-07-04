創科校園引入積木及攀石牆　東華三院馬陳景霞幼稚園倡遊戲學習

東華三院馬陳景霞幼稚園致力推行「全人教育」，配合優良的學習環境及設備，讓同學在語言、社群、情緒、體能和智能方面都有均衡發展。學校同時積極推動家校合作，鼓勵嶄新學習模式，讓同學發揮個人潛能，日後成為具備知識技能、有獨立思考能力，以及勇於承擔的良好公民。



東華三院馬陳景霞幼稚園 （作者提供）

教材配套與時並進 提升學習動機

學校的課程設計多元化，於世界各地搜羅教材，包括引入由日本生產的奇趣積木（Amazing Blocks），除訓練學生的小肌肉發展外，更提升他們的數理邏輯思維發展，啟發他們的創造力及解難能力。同時，學校亦引入點讀筆（Amazing Pen）作為學習工具，由外籍英語教師、普通話教師及本地教師設計及準備錄音教材，冀學生從遊戲中學習，掌握正確的發音技巧，讓他們在多元化及具系統的課程中愉快成長。除此之外，學校的設施配套亦非常完善，以科學元素為本的半露天遊戲場地為例，學生能在場地內接觸陽光丶新鮮空氣和微風，下雨的時候也可穿上雨衣，藉著在雨天下感覺雨水，從而感受大自然的奇妙。另設有攀石牆、攀登架、單車場、水耕機、小科學創作牆、iFloor互動地板等，讓學生在豐富資源下透過各類遊戲來學習。

課堂加入藝術元素 促進多元發展

學校參考了維也納音樂教學形式，學生不但在課堂學習樂理知識，更能掌握表演藝術的技巧及懂得鑑賞音樂。教師同時透過音樂遊戲，加強學生的協作精神及想像力，讓他們自小具備高水平的藝術修養。另一方面，學校透過引入優質的繪本書，培養學生正面思想，學習積極面對困難。課程由故事互動延伸至角色扮演，學生在過程中可自行創作故事結局及自製繪本圖書，從而提升自信心及解難能力，亦得以表達心中情感，有助抒發情緒及提升自我肯定的能力。

活用兩文三語 增加學生自信

學校有3位富經驗的外籍英語教師及1位專職普通話教師，以大班、小組及單對單的趣談方式，讓學生透過互動提升自信，並鼓勵學生在日常生活中運用英語及普通話，提高閱讀及會話能力。另外，學校致力發掘學生的多元潛能，讓學生參與香港學校朗誦節比賽及GAPSK幼稚園普通話水平考試，在教師的指導下，學生均獲得卓越成績。

家校共融 親子同行愉快成長

學校除關顧學生外，更關心學生與家長之間的親子關係，學校致力提升家長的正能量，為子女培養正確的價值觀。為促進家校溝通，學校早於20年前已設立「家校夥伴互動委員會」，校方定期與家長代表舉行會議，合力舉辦多元化的親子活動，如親子旅行、親子聖誕嘉年華、高班畢業旅行等，亦會舉辦不同主題的家長講座及家長興趣班，如兒童理髮班、急救班、家長英語拼音班、性教育講座等，讓家長與子女同行，一起健康和愉快成長。

幼稚園檔案

校長：黃倩雲校長

校監：馬清揚主席

學校地址：大圍新翠邨新月樓20-30號地下

班級編制：幼兒班、低班、高班；設上午班、下午班及全日班

學費（全年）：半日班：持有教育局發出的有效註冊證的學童學費全免；全日班：持有教育局發出的有效註冊證的學童學費為$3740

兌現學劵資格：持有教育局發出的有效註冊證的學童

師生比例：1:9

學校聯絡方法：電話 2604-4380／Fax 2608-1489／電郵 twkgckh@tungwah.org.hk

入學資格

收生年齡：年滿2歲8個月至5歲

報名日期：由即日起

報名方法：本校網頁網上登記／親臨本校索取報名表格

面試方式：親身面見／網上面見