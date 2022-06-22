火險 VS 家居保險｜兩者保障範圍大不同　5間公司保費比較懶人包

買樓申請按揭（俗稱上會），銀行都會要求業主買一份火險。不過，不少人都將火險與家居保險混淆。事實上，兩者的保障範圍不盡相同。



今天，就跟大家講講兩者有何分別，以及比較市場上火險的保費率差異。

比較火險和家居保險

火險

保障範圍：只涉及樓宇結構，例如地板、天花板、門窗、牆身和水管等，但須由火災、閃電、爆炸、冧樓、山泥傾瀉等引致。誰人可以買？答案：業主。是否必需購買？答案：如需申請銀行按揭，業主必需要根據銀行要求買一份合適的火險。

家居保險

保障範圍：家居財物保障，例如家庭電器、傢俬、收藏品、珠寶首飾等，須由火警、水浸、盜竊、爆水管引致；此外，家居保險亦保障第三者法律責任賠償；以及全球個人財物保障。誰人可以買？答案：業主或租客是否必需購買？答案：按個人需要自行決定。

註：實際保障須視乎個別保險產品。



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註：

1.上述保險產品均提供網上報價或保費率，從而計算出有關保費及保費率。

2.若果是因應按揭貸款額而申請火險，有關保障範圍須符合銀行要求，消費者宜直接向銀行查詢。

3.有關保費並未包按揭保監局保費徵費。

4.上述產品排名根據保險公司英文名字。

5.資料以保險公司為準。



火險保「四面牆」 業主如申請銀行按揭便須購買

業主置業時如需申請銀行按揭，銀行通常會要求業主購買火險，以保障物業價值和銀行利益。「火險」又稱為「樓宇結構保險」，保障物業本身結構因意外（如火災、水災、颱風等）而導致的結構損毀，即賠償地板、天花板、門窗、牆身和水管等所需更換或重建費用，但並不包括因相關意外而導致的財物選失。

火險很多時候是以按揭貸款餘額作為基礎，再計及保費率等因素從而給出保費，而銀行會要求業主每年均要續保或進行自動續保。

不過又值得注意的是，銀行要求業主必需要購買火險，但業主並不一定要經銀行購買，可以自行網上投保以符合銀行要求。另一方面，如果物業管理公司或業主立案法團已為物業購買集體火險，其實可以向按揭銀行提供有關文件副本，毋須一定購買。

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家居保險保家居財物 業主或租客可自行決定買唔買

家居保險則針對因意外而引起的物業內財物損失，賠償相關的財物損毀費用，例如家庭電器、傢俬、收藏品、珠寶首飾等。然而，由於不同計劃對個別財物的賠償上限存在差異，加上部份產品或會涵蓋第三者責任保險，所以消費者宜按照自己需要，細閱產品條款，以揀選適合自己的產品。

現時不少家居保險不僅涵蓋家居財物，而且提供全球性的個人財保障，例如手提電話、筆記型或平板電腦維修費用；金錢失竊及個人證件補領費用；信用卡被盜用的損失等。

不過，購買家居保險並非業主專利。事實上，不論業主或租客均可按個人需要，自行決定是否購買家居保險，以保障個人財物。至於保費，通常建築面積愈大，保費愈高。若果物業樓齡較大，或非典型的分層單位，保險公司的收費亦有差異。

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火險與家居保險相輔相成

以火災為例，火險可賠償牆壁、天花等建築結構損毀，而家居保險則可賠償室內財物損失。由此可見，兩款保險產品實際針對不同風險，投保人切勿混淆。

【本文獲「10Life保險比較平台」授權轉載。】