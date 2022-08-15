暑期親子活動│5款得意好玩桌遊推介 疫下齊做譚仔姐姐接單遊戲

暑假來臨，許多家長們也為安排孩子在家活動而苦惱，由於疫情嚴峻，大家可能也想多留在家中減少接觸病菌；但留在家中又不想他們整天看電視或拿著手機，爸媽不妨可以選擇適合一家大少玩的桌遊，就算家中地方有限也沒限制。香港理工大學康復治療科學系臨床導師（職業治療）林朝劍博士指出透過遊戲可讓人學習有關精神健康的知識，更有效地規劃自己的人生。



林朝劍博士指出疫情期間，大家的負面情緒急速增加，「市民長時間留意防疫資訊，又要防備自己和身邊人是否『中招』，經常高度關注疫情，容易導致精神持續緊張；再加上他們減少了很多昔日的娛樂活動，負面情緒因而沒有途徑宣洩。」

當中有3個常見的不恰當處理方式也是值得大家注意:

1.不斷向朋友發牢騷:有負面思想與情緒時雖然可向他人傾訴，但長此下去，那些負能量不一定能消散。

2.過度投入分析問題:反覆思索問題和擔憂困境，會令情緒更為沉重。

3.透過不適當途徑尋求慰藉:從不同途徑去發掘一些可以令自己安心的資訊，然而一旦不能找到這些資訊，負面情緒可能反而增加。

3個建議消除持續負面情緒

與家人一起進行活動



但如何可以有效消除持續的負面情緒，林朝劍博士提議3個方法，當中包括與家人一起進行活動，「職業治療師強調利用有意義的『活動』作為治療媒介，鼓勵市民學習如何在『餘閒』這個生活範疇中尋求突破，特別是要建立新的『神馳』活動，一些你想重複去做、感到喜悅、願意花精神和時間去鑽研的活動。你可以透過很多途徑去發掘新的、適合自己的活動。」

「由於疫情之下子女大多留在家中，很多家長因為與子女見面的時間多了，衝突時有發生。與其把負面情緒發洩在子女身上，何不與子女一起進行一些可以增進彼此溝通及改善情緒的活動？舉例說，家長可以學習為原則，發揮好奇心與子女一同學習新事物，例如一起研究及進行桌上遊戲，重點不一定在於學得好，而是要滿足求知慾並從中獲取驚喜或快樂。」

好好管理時間

疫情之下，大家留在家中的時間多了，應好好把握機會重新管理自己的寶貴時間，在工作、家庭、玩樂及情緒／心靈等方面都要分配時間去照料。特別在情緒／心靈方面，我們應安排時間進行一些調節活動，例如「靜心冥想」。首先在家中營造一個可以讓你靜心冥想的平靜空間，然後安靜地坐著，深呼吸，再慢慢地回想一個你曾經去過而又令你心情舒適的環境，例如山林、海邊或者溫泉。

從個人的價值觀入手，若你從前一直忙著外出工作、應酬或其他事情，如今賦閒在家，便可把握時間處理一些對你有一定意義的事情，例如把收藏多年的相片整理好、把家居重新規劃等。這類活動不但可為家庭增添正面情緒，而且可讓心歸位，令人有重新出發的感覺。

需要在家工作的人士可嘗試把工作項目分成更細小的部分，然後定下可行的時間區分，例如每半小時完成一小部分工作，讓精神更集中並且更容易處理好事情，亦可取得很多「小成功」的經驗。在繁忙或在家工作的適應時期，這個方法有助避免產生緊張及焦慮情緒。

向專業人士求助

對於有明顯情緒困擾的人士，職業治療師會運用一些社會心理治療方案，教導患者如何應對負面思想。只要不把負面想法「發酵」，負面情緒自然會消散。

即睇我們推介的5款適合一家大少玩的最新桌遊:



《三哥問你食啲乜?》

由樂在棋中社會企業 + 黃蝦女設計工作室與譚仔國際聯乘《《譚仔姐姐》》和《三哥問你食》。模式一：玩家需根據遊戲開始時獲分派的任務卡及手牌，從對方手上收集所需的食材卡以完成任務卡上指定的食品。最快完成任務的玩家將勝出遊戲。

模式二：玩家將分別扮演清湯派及食辣派。兩隊成員需於指定回合內，製作並完成手上的食材組合；而清湯派可經由阻止對方完成組合以勝出遊戲。

《譚仔姐姐》

將譚仔雲南米線餐牌內的湯底和配料融入遊戲中，用有趣的方法展現譚仔雲南米線食材多變的組合。玩家需按照配搭內的指示，鬥快完成不同配搭組合，換取碗形標誌；最快換取三個碗形標誌為勝出者。

《香港街市》

我們將香港的日常生活融入遊戲中，用有趣的方式，展現香港街市的另一面。玩家要按「美食食譜」卡內的指示，走遍香港、九龍和新界區內不同的街市，用最快的時間，善用手上的金錢，買齊有關的食材，最先回到自己的家者勝出遊戲。透過香港街市桌上遊戲，小朋友可以學習簡單的加減數，心算，規劃路線和應對問題等等。最重要是他們可以明白父母日常買餸菜的過程。

《復元棋兵》

職業治療師會設計一些具治療意義的桌上遊戲如「復元棋兵」，目的是透過遊戲讓人們學習有關精神健康的知識，令他們更有效地規劃自己的人生。

香港理工大學康復治療科學系臨床導師（職業治療）林朝劍博士指出疫情期間，大家的負面情緒急速增加，「市民長時間留意防疫資訊，又要防備自己和身邊人是否『中招』，經常高度關注疫情，容易導致精神持續緊張；再加上他們減少了很多昔日的娛樂活動，負面情緒因而沒有途徑宣洩。」

《磁石數字板》

這款「KUMON 1-100磁石數字板」是適合家長與3歲或以上的幼兒玩，通過對數字磁石的排列，點讀，加深對數字的認知、理解數字組合的排列關係及單雙數規律，提高對數學的感知。不單可幫助孩子學習1-10，11-20，21-30等的數字排序關係，從而認識數字排序，簡單的加減計算等等，可以訓練思考力。粉紅色為單數，粉藍色為雙數，從而學習單雙數並加以練習。也可以不斷重複地把數字磁石來回擺放，可鍛練手指的靈敏度。

建議玩法1：底板一面有數字一面是空白，初學者先根據有數字的一面放磁石 ，熟練後可直接放在背面的空白格上，增加難度，進階完成100數字的擺放，排序填數，跳數等。建議玩法2：作加減乘法運算。建議玩法3：當成五子棋玩