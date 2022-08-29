海洋公園水上樂園獲自閉友善認證　港媽帶自閉兒體驗：員工好貼心

由今個夏天開始，所有人士都可以在海洋公園水上樂團盡情享受水上遊樂設施的樂趣！水上樂園早前邀請The International Board of Credentialing and Continuing Education Standards（IBCCES）為園內設施進行評估，並提供員工培訓，終成功獲認證為「自閉友善中心」，獲認可為具備包容性、能為自閉症譜系及其他感官障礙人士提供服務所需專業知識的水上遊樂設施。水上樂園更是亞洲首個獲此認證的水上遊樂設施。

港媽Stella上月曾帶同患有自閉症的兒子博博到水上樂園遊玩，直言職員對有特殊需要的家庭非常有耐性及包容，「他們不會戴有色眼鏡看待我們，對自閉症相關的症狀也有所了解，會主動提供協助。」

攝影：歐嘉樂

（部分照片由海洋公園水上樂園提供）



自閉症譜系人士易受外在環境刺激

自閉症譜系障礙是一種先天神經發展障礙，患者在社交溝通、認知、情緒、行為等方面都有不同程度的困難和發展差異，除會出現較重複及固執不變的行為，也有可能出現感官反應異常，例如對聲音、視覺畫面等過敏，表現害怕。Stella指，博博容易受外在環境刺激，不時在街上哭鬧，「有時帶他外出遊玩，他覺得陌生環境不自在就可能會喊、擾攘一番，旁人不了解就會用不友善的目光看我們」。

設施按五大感官刺激程度評分 工作人員經專業培訓

自閉症譜系及有感官障礙人士較難適應環境變化，加上本港有緩衝選擇的大型遊樂場地不多，海洋公園水上樂園早前邀請IBCCES為園內各項設施進行評估，增設一套感官指南，將刺激水平由低至高分為一至十級，讓所有入場人士都可以事先知道體驗的刺激程度，以便計劃行程。

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示，園內所有設施均經過IBCCES的評估，按設施的感官刺激程度，由低至高分為一至十級。（歐嘉樂攝）

IBCCES亦為水上樂園員工提供專業培訓，適時為有需要的家庭提供協助。Stella形容，很感激水上樂園特別為自閉症譜系及感官障礙人士增設相關指引及培訓，當中最令她印象深刻正是職員的貼心協助，「他們會主動解釋不同設施的感官刺激程度，又會問我們想先玩哪種設施，協助我們安排行程，作為家長可以很放鬆。」

她續指：「樂園內的設施亦有考慮到特殊需要人士，例如室內及室外也有玩浪的地方，囝囝有時怕室內人多嘈吵就可以轉往室外遊玩，當覺得太陽太刺眼、覺得過敏時，又可以轉回室內。」

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水上樂園網站設虛擬導覽

水上樂園網站上亦設有虛擬導覽，入場人士可預知場內環境及設備，做足入場準備。海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示：「水上樂園的網站提供全面資訊和感官指南作為參考，讓有特殊需要的探險家輕鬆計劃行程，他們可在到訪前預知園內體驗概況，到達水上樂園後如有特別查詢或需要協助，亦可隨時聯絡工作人員。」

專家建議循序漸進 由低刺激程度玩起

香港註冊心理學家、英國特許註冊心理學家程衞強則指出，兒童主要透過不同感官認識世界，運動、水上活動亦可有助刺激兒童大肌肉發展，「不過一些自閉症譜系兒童容易對外在環境敏感，或會將一些感官刺激放大，例如以小朋友玩沙為例，自閉症譜系兒童可能覺得像被針刺一樣，這些情況或會影響他們透過玩耍來學習，因此需加以輔助讓他們逐步適應。」

程衞強建議：「家長可以利用水上樂園提供的感官指南，了解各設施所產生的聲音或感官刺激，讓小朋友在較安靜、感官刺激較低的地點開始行程，循序漸進地前往刺激程度較高的玩樂景點。」他續指，室內場所受回音影響，遊玩人士的笑聲、尖叫聲等可能會較大，若小朋友對聽覺敏感的話，家長可與孩子先由室外部分玩起，做好心理準備，有需要的話更可自備耳塞，讓孩子先熟識場內環境及聲音，再慢慢進一步走入室內或除下耳塞。