子女上學很乖，回家就放飛自我極難搞？背後反映孩子受教、愛父母

開學一陣子了，寶貝們都還好嗎？常聽說幼兒園的孩子在家跟在學校是完全不一樣的人，似乎大部分的孩子在學校都超聽話，結果一回家就完全放飛自我！



妞編輯詢問過一眾媽媽們家裡的情況是什麼，結果真的最多人回答「孩子在學校超乖，結果回家變小惡魔」，到底是為什麼呢？

這次就讓妞編輯來介紹會造成這種情況的4個主要原因吧～你家孩子也是面對不同人就有不同樣子嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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孩子在學校比較乖的原因

1. 孩子正在社會化

如果你家孩子在外很乖、在家就放飛，恭喜！孩子正在進入社會化階段了！大人們在外會注重禮儀、顧及自身的形象，所以一回家都累到只想成為一灘爛泥好好放鬆，這點孩子也是哦！即使我們覺得孩子去學校只是去玩、吃點心的，應該很輕鬆，但對孩子來說這就是一份「工作」，去上學時需要跟老師、同學相處，會要做一些也許孩子不想做的事情（不擅長的遊戲、遵守規範），懂事的孩子為了融入團體生活就會付出很多精力，所以當孩子回家只想耍廢，代表他一整天在學校都很努力控制自己呢～

2. 學校有固定的作息

學齡前的孩子都還在對這個世界建立安全感，什麼東西會讓人有安全感呢？就是恆定不變、可預測的事情了！台灣籍美國幼教師艾瑪老師也說，學校的每日作息基本上是固定的，孩子知道吃完點心就會是自由活動時間等等，每項活動的時長都大致固定，而兩個活動之間也會預留彈性時間讓孩子轉換心情，這些可預測的安排讓孩子很有安全感，也就讓孩子更願意去做，我們在家也可以試著和孩子討論出一日時間表，幫助孩子養成規律的作息！

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3. 孩子非常信任爸媽

其實常搗蛋有可能就是一種信任的表現哦！代表孩子對爸媽已經建立一定的安全感，孩子知道自己不管怎麼樣爸媽都還是會愛自己（讓人不知道該開心還是該難過啊～），相反的，孩子在學校乖巧是因為對學校較無安全感，知道自己必須遵守規則、禮貌謙遜老師跟同學才會喜歡自己，所以才出現不一樣的面貌哦！

4. 學校教學有一致性

用舉例比較好說明～例如吃飯這件事，因為學校是團體生活，通常孩子不吃午餐就要等到點心時間才有東西可以吃，但是在家就不是這樣了，如果中午不吃飯，晚點喊餓爸媽還是會給自己吃東西，導致孩子在家就會比較隨心所欲。規範也是，可能在學校亂丟玩具100%就是會被看見並請去旁邊休息不能玩，但是在家爸媽沒辦法每次都盯著孩子或給予懲罰，孩子就有了僥倖心態，覺得在家亂丟玩具沒關係！

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以上就是4個孩子在學校比在家乖的原因，其實不一定是壞事，只是孩子需要練習用更好的方式放鬆身心，而不要總是發洩在爸媽身上～但艾瑪老師也特別提醒如果情況相反，也就是孩子在家很乖，在學校卻總是失控，則要注意學校的環境或教學是否不符合孩子的學校的環境或教學是否不符合孩子的學習發展，讓孩子覺得壓力過大哦！

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