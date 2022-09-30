19歲余晋霖無懼艱苦精進琴藝於GeorgeEnescu國際鋼琴比賽奪季軍

19歲香港少年余晋霖近日出戰喬治‧埃納斯庫國際鋼琴比賽（George Enescu International Competition），憑藉彈奏舒曼的《a小調鋼琴協奏曲》Op.54，在35位青年鋼琴家中脫穎而出奪得第三名。這次更是相隔60年，首度有中國藉鋼琴家在該比賽中獲獎。



2002年出生的余晋霖（ChunLam U）自5歲開始在香港GMC Music學習鋼琴，多年來跟從學院校長Rizzo Chung學習。中學畢業後赴美升學，就讀於奧柏林音樂學院，授教於鋼琴大師鄧泰山。

余晋霖常活躍國內外音樂舞台，多次在本港及國際比賽中屢獲殊榮，包括施坦威國際青少年鋼琴比賽全國冠軍及特等獎、日本濱松Piara鋼琴比賽Senior C 首奬、亞洲蕭邦國際鋼琴比賽金獎等。2019更於世界一級青少年專業比賽中進身范克萊本Van Cliburn青年鋼琴大賽半準決賽，以及於 2020 埃特林根 Ettlingen 國際鋼琴比賽中獲第三名。他亦曾與世界各地的樂團合作演出協奏曲。

今年9月，余晋霖在埃内斯庫 George Enescu 國際鋼琴比賽中與日藉指揮家Kensho Watanabe帶領的羅馬尼亞國家愛樂樂團（George Enescu Philharmonic Orchestra），彈奏舒曼的《a小調鋼琴協奏曲》Op.54，從全球 35名參賽者脫穎而出，獲得得鋼琴組別第三名佳績。

每日練琴從不抱怨

GMC Music校長Rizzo Chung指余晋霖從小就學鋼琴，在學院的時間比在家更長。雖然他為人內向，未必擅長用言語表達感受，但彈琴時以及在舞台上表演時卻是完全相反，會透過琴聲表達情感。Rizzo亦稱讚晋霖為人勤奮，每日放學就會到學院練琴練到晚上8、9時，再回家做功課，他熱愛鋼琴的同時也能兼顧學業成績。

即使Rizzo怕他辛苦，多次籲他放假休息他亦不肯，也從不抱怨：「我從來未聽佢講過一句辛苦，以前比賽要四圍走好攰，佢都從來冇投訴過。」

坦然面對成敗得失

Rizzo很欣賞晋霖的毅力，他清楚知道自己的目標，會憑努力一步步邁向終點。而且他面對成敗的心態正面，就算比賽結果不如預期，他也會坦然面對：「嗰刻係有少少失望，但第二日瞓醒就冇事。」

余晋霖就小師從GMC Music校長Rizzo Chung學習鋼琴。（FB@Rizzo Chung）

父母願放手讓兒子發揮

余晋霖有如此成就也不少得家人和學校的支持。當時父母知道兒子有音樂天份後，無條件支持他追求音樂夢，也在經濟上全力支持他，並給予很大的自由度。當時中學文憑試放榜後，即使他成績優良，父母亦沒有催迫他報讀大學，反而是聽從Rizzo的建議，讓兒子休學一年，成為全職鋼琴學生。余晋霖經過一年的學習和操練，琴藝大幅進步。Rizzo也直言晋霖家人給予的支持和自由度，對他的將來有莫大助益。

常因比賽請假 幸得校長支持

此外，余晋霖曾就讀浸信會呂明才中學，溫校長非常支持他在音樂方面的發展，在學期間，晋霖常因參加鋼琴比賽而請假，更曾經連續請了幾個月假，但校長沒有施加壓力，更會出席他的鋼琴獨奏會以表支持。

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